Samsung hace oficial su nueva tele OLED para el Mundial 2026: así es la televisión que ya se puede conseguir rebajada

La cuenta atrás para la gran cita del fútbol de este año (el Mundial 2026) ya ha comenzado y las marcas de televisores están desplegando toda su artillería pesada. Un claro ejemplo es Samsung que ha lanzado su nuevo televisor OLED S93H de 65 pulgadas. Lo sorprendente no es su llegada al catálogo de la firma coreana, sino que ha aterrizado en la tienda oficial con suculentos descuentos que hacen que puedas llevártela con casi 900 euros de descuento.

Cómo conseguir la Samsung S93H de 65 pulgadas a precio mínimo

El PVP oficial de este televisor de Samsung es de 2.599 euros, aunque aparece ya rebajado a 2.399 euros, aunque aún puedes llevártelo más barato sumando descuentos. Gracias al plan "Entrega y Estrena" el precio baja otros 150 euros y si abres un chat de soporte con Samsung, obtienes un cupón del 10%.

Con esto, la tele se queda ya en 2.024,10 euros, un precio que no está nada mal, aunque aún puedes conseguirla más barata. Samsung tiene activo un reembolso de 300 euros rellenando un formulario. Así que, con todo ello, finalmente, este modelo te saldrá por 1.724,100 euros.

Una tele con buen rendimiento y hasta 144 Hz

Esta nueva propuesta de la marca se asienta sobre la tecnología de paneles QD-OLED de tercera generación, una evolución que reduce los reflejos en estancias iluminadas y exprime el brillo pico en contenidos HDR.

El cerebro encargado de gestionar cada píxel en este televisor es el procesador NQ4 AI Gen2, un chip que recurre a redes neuronales para analizar la imagen en tiempo real, optimizando las texturas de las equipaciones en movimientos y limpiar el ruido de las señales de televisión en directo o plataformas de streaming.

En el apartado sonoro, el equipo viene configurado con un sistema de canales compatible con Dolby Atmos físico, lo que permite una mayor inmersión sin necesidad obligatoria de una barra externa gracias a la tecnología de seguimiento de objetos en pantalla.

Para los entusiastas de los videojuegos, el panel responde con una tasa de refresco nativa que alcanza los 144 Hz en combinación con cuatro puertos HDMI 2.1 completos. Esto garantiza soporte total para exprimir consolas y ordenadores mediante tasas de refresco variable y el protocolo de sincronización de AMD.

⚡ EN RESUMEN: oferta para smart tv Samsung OLED S93H hoy ✅ LO MEJOR Tecnología QD-OLED de última generación: al combinar los diodos orgánicos con los puntos cuánticos (Quantum Dots), el panel ofrece un volumen de color y unos niveles de brillo superiores a los del OLED tradicional, manteniendo los negros puros y un contraste infinito.

al combinar los diodos orgánicos con los puntos cuánticos (Quantum Dots), el panel ofrece un volumen de color y unos niveles de brillo superiores a los del OLED tradicional, manteniendo los negros puros y un contraste infinito. Ángulos de visión y reflejos: la estructura del panel permite ver la televisión desde los laterales sin que los colores pierdan saturación ni brillo, además de gestionar bastante bien los reflejos en estancias iluminadas. ❌ LO PEOR Ausencia de Dolby Vision... Como es habitual en la firma coreana, el televisor no es compatible con este formato de HDR dinámico muy extendido en plataformas como Disney+ o Netflix. En su lugar, apuesta por HDR10 y HDR10+.

Como es habitual en la firma coreana, el televisor no es compatible con este formato de HDR dinámico muy extendido en plataformas como Disney+ o Netflix. En su lugar, apuesta por HDR10 y HDR10+. Sistema operativo Tizen con publicidad... Aunque la interfaz es muy fluida y cuenta con todas las apps imaginables, los menús de Tizen suelen incluir recomendaciones patrocinadas y anuncios que pueden resultar molestos para algunos usuarios. 💡 CÓMPRALO SI... Eres de los que disfrutan viendo películas a oscuras o con luz tenue, la puerza de sus negros y el contraste infinito te darán una experiencia similar a la de una sala de cine. ⛔ NO LO COMPRES SI... Tienes una gran colección de películas en Blu-ray 4K o priorizas las plataformas de streaming que basan su alto rango dinámico en el sistema de Dolby, la tozudez de Samsung de no pagar esta licencia y apostar solo por HDR10+ puede ser un factor de descarte.

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Imágenes | Samsung

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