Un reloj de Huawei con 10 días de autonomía que, ahora sí, tiene pagos móviles: el Watch Fit 5 Pro está de oferta con auriculares de regalo

Todavía queda más de medio año por delante, pero 2026 ya nos ha dejado varios dispositivos muy interesantes. Si hablamos de relojes, uno de los que más nos ha gustado en Xataka es el Watch Fit 5 Pro de Huawei. Lleva solo algunas semanas en las tiendas, pero ahora mismo protagoniza una oferta bastante interesante: viene con auriculares gratis y cuesta 299 euros.

HUAWEI Watch FIT 5 Pro Smartwatch Negro+FreeBuds SE 4 Beige, GPS, ECG, 1,92" Pantalla de Cristal de Zafiro, 3000 nits, Pago NFC,Deportes al Aire Libre,Monitorización de Salud,10 Días Autonomía, 5ATM Hoy en Amazon — 299,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un reloj que solo tendrás que cargar tres veces al mes

Estamos ante un descuento de algo más de 39 euros, una cifra que, aunque no es demasiado grande, no está nada mal si tenemos en cuenta lo poco que lleva en las tiendas. Viene con unos FreeBuds SE 4 de regalo, unos auriculares Bluetooth que destacan por ofrecer cancelación activa de ruido y por una autonomía que, sumando la del estuche, puede llegar hasta las 50 horas.

En cuanto al reloj, lo cierto es que es un modelo que destaca por una autonomía que podemos estirar hasta los 10 días. Este es uno de los puntos débiles de la mayoría de los smartwatch y con este Fit 5 Pro de Huawei solo necesitaremos cargar el reloj unas tres veces al mes aproximadamente. Además, cuenta con una pantalla de 1,92 pulgadas que alcanza 3.000 nits de brillo máximo, por lo que no tendremos problemas para verla en exteriores.

Más cosas del mismo. Este reloj de Huawei ahora sí permite pagos NFC, algo que modelos anteriores no tenían disponible. Además, cuenta con funciones muy interesantes, como la posibilidad de descargar mapas para usarlos sin conexión (ideal si te vas de ruta a un lugar sin cobertura). Por cierto, es compatible tanto con Android como con iOS.

⚡ EN RESUMEN: oferta del huawei watch fit 5 pro ✅ LO MEJOR Autonomía para dar y regalar: No todos los relojes del mercado ofrecen tanta autonomía como este Fit 5 Pro, que llega a los 10 días.

No todos los relojes del mercado ofrecen tanta autonomía como este Fit 5 Pro, que llega a los 10 días. Admite pagos NFC: Ahora podremos pagar con el reloj, algo que no permitían otros modelos anteriores de la propia Huawei.

Ahora podremos pagar con el reloj, algo que no permitían otros modelos anteriores de la propia Huawei. Viene con auriculares de regalo: Además de un gran reloj, nos llevaremos unos auriculares de regalo con ANC y bastante autonomía. ❌ LO PEOR No utiliza Wear OS: Su sistema operativo no es el de Google, por lo que carece de ciertas funciones interesantes como la presencia de Gemini. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un smartwatch con batería de sobra, una pantalla que se vea bien incluso si le da el sol directamente y un precio bastante atractivo. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres un reloj que tenga Wear OS, como puede ser el Galaxy Watch8.

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Imágenes | Xataka, Huawei

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