Es de los ratones gaming que más me interesan y por fin baja de precio, y no poco. Un Logitech inalámbrico que antes costaba 149 euros

Para trabajar suelo utilizar dos ratones: el Logitech MX Vertical (también lo utilizo si tengo que ir de viaje) y el Logitech G502. Este último es el que más me ha gustado de todos los que he probado, pero hay algo que no me acaba de convencer: tiene cable. Lo bueno es que tiene una versión inalámbrica que ahora mismo se encuentra de oferta, y a muy buen precio: Amazon tiene el Logitech G502 X Plus Lightspeed por 89,99 euros en lugar de 149,99 euros.

Un ratón perfecto para jugar y trabajar

El Logitech G502 X Plus Lightspeed es un ratón gaming que también es muy interesante para trabajar, ya que es ligero e incorpora varios botones que se pueden configurar a través del software Logitech G HUB, como es el caso de atajos u otros ajustes.

Tiene un botón muy útil que podemos alcanzar con el pulgar, y que en mi caso, con el ratón con cable, utilizo para eliminar texto. También viene con una rueda de scroll que tiene dos modos: uno tradicional y otro que, al pulsar un botón del ratón, permite hacer scroll con una mayor velocidad y fluidez, lo que es muy útil para trabajar con hojas de cálculo.

También viene con el sensor Hero 25K de la marca, que está orientado al gaming, así como con una batería que ofrece una autonomía de hasta 120 horas de uso. Cabe destacar que este ratón se puede utilizar tanto con el dongle que viene incluido como con Bluetooth o por cable.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Logitech G502 X Plus Lightspeed hoy ✅ LO MEJOR Sus botones que permiten crear y configurar atajos.

que permiten crear y configurar atajos. El software Logitech G HUB, que es bastante completo.

Logitech G HUB, que es bastante completo. Es un ratón muy ligero. ❌ LO PEOR Su precio es muy elevado a comparación con el modelo con cable. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un ratón gaming que además también te sirva para trabajar, sobre todo si quieres crear atajos para utilizarlos sin levantar la mano del ratón. ⛔ NO LO COMPRES SI... Lo quieres utilizar fuera de casa. En este caso es mejor apostar por un ratón más pequeño.

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