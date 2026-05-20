El final de LaLiga Hypermotion o de la Champions es una buena excusa para probar Movistar Plus: sin permanencia y seas del operador que seas

Ya está todo casi decidido en las grandes ligas europeas, pero eso no quiere decir que la temporada de fútbol a nivel de clubes haya terminado ya. Todavía quedan partidazos que podemos ver en casa con amigos o en familia y, además, por muy poco. Este mes quedan unos cuantos que puedes ver en Movistar Plus: suscribirse cuesta 9,99 euros al mes, pero, como no tiene permanencia, puedes darte de baja cuando quieras.

Suscripción mensual a Movistar Plus PVP en Movistar Plus — 9,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

También puedes suscribirte sin deportes por 4,99 euros al mes

Esta plataforma de streaming se puede contratar seas del operador que seas, por lo que no tienes ningún tipo de limitación de ese lado. Es cierto que ya casi no queda fútbol de clubes esta temporada (y el Mundial lo emite DAZN), pero sí que es una buena oportunidad de ver las tres finales de las competiciones europeas que tendrán lugar este mismo mes de mayo.

Ayer ya tuvo lugar la primera de ellas. El campeón de la Europa League ha sido el Aston Villa, equipo que dirige el entrenador español Unai Emery. Además, también podremos ver la final de Champions del 27 de mayo y, por supuesto, la final de la Conference League que jugará el Rayo Vallecano el 27 de mayo.

Junto a todo esto, también podremos ver cómo se decide LaLiga Hypermotion, competición que Movistar Plus emite al completo. Ya sabemos que el Racing de Santander es el primer equipo en ascender matemáticamente, pero todavía queda mucho por decidir en esta apretada liga. Eso sí: si no te gusta nada el fútbol o el deporte en general, recuerda que Movistar Plus tiene un Plan Libre sin deportes que solo cuesta 4,99 euros al mes (y tampoco tiene permanencia).

⚡ EN RESUMEN: movistar plus ✅ LO MEJOR Tiene mucho fútbol (y otros deportes): A las competiciones que citamos más arriba, hay que sumarle un partido por jornada de LaLiga y de la Premier League, así como otros deportes.

A las competiciones que citamos más arriba, hay que sumarle un partido por jornada de LaLiga y de la Premier League, así como otros deportes. La puedes compartir con un amigo o familiar: Movistar Plus permite que compartamos nuestra cuenta con un amigo o familiar. ❌ LO PEOR Apenas queda un mes de temporada: Si lo que buscas exclusivamente es ver fútbol, ya queda muy poco para que terminen casi todas las competiciones europeas. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas una plataforma de streaming que te permita ver fútbol de calidad y también que tenga un catálogo grande de series y pelis de producción propia. ⛔ NO LO COMPRES SI... No quieres una suscripción más o directamente no quieres ver nada de fútbol o deporte. En ese caso, quizás te encaje el Plan Libre sin deportes por 4,99 euros al mes.

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