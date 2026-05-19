Liquidación de consolas en el outlet de MediaMarkt: últimas unidades de PS Portal y Nintendo Switch con descuentazos

No corren buenos tiempos para estrenar videoconsola. Hace poco que Sony subió (nuevamente) el PVP de su catálogo de PS5 y PS Portal. Xbox Series X y Series S, por su parte, son difíciles de encontrar en stock y, además, salen bastante más caras que de lanzamiento. Y hasta Nintendo, que parecía que no iba a subirse a este carro, ya ha anunciado que hará lo propio con el precio de Switch 2 en sólo unos meses. Con mención especial a Lenovo y sus handheld PC de última generación, que han visto incrementados sus precios en muchos cientos de euros.
Así las cosas, una de las mejores formas de conseguir videoconsolas (tanto de esta generación como de pasadas) sin gastar un dineral ni esperar eternamente es mediante modelos de exposición, reacondicionados o nuevos y sin usar del outlet de MediaMarkt. Tienda con unidades limitadas pero muy baratas que nos permiten hacernos, por ejemplo, con estos dos geniales chollos:
- Nintendo Switch por 216,75 euros en estado "usado"
- PlayStation Portal por 160,65 euros en estado "de exposición" o 199 euros en estado "nuevo, con caja abierta y sin usar"
Consolas de exposición o usadas, una alternativa económica a estrenar
MediaMarkt vende también a través de su popular outlet de eBay multitud de productos en diferentes estados: portátiles, videojuegos, periféricos, teléfonos móviles, teles y videoconsolas. Habitualmente, con un stock muy limitado de apenas unas pocas unidades sólo para los más rápidos. Y en todos los casos, con buena garantía, envíos rápidos y económicos (a veces, gratuitos) y 30 días para devoluciones, si no estamos satisfechos.
Si, bien porque tenemos una comunión a la vuelta de la esquina, bien porque necesitamos regalar o simplemente porque llevábamos tiempo valorando conseguir una consola portátil con la que jugar donde estemos, estas dos ofertas son como para no dejar escapar.
En el caso de Nintendo Switch, a pesar de que ya mismo va a cumplirse el primer aniversario de Switch 2 en el mercado, sigue siendo una excelente consola híbrida con la que disfrutar de juegazos exclusivos de la talla de 'The Legend of Zelda: Tears of the Kindgom'. PS Portal, por su parte, ha adquirido una nueva dimensión desde su reciente actualización: ahora permite jugar de forma independiente, sin necesidad de hacer streaming desde una PS5.
⚡ EN RESUMEN: ofertas PS Portal y Nintendo Switch
✅ LO MEJOR
❌ LO PEOR
💡 CÓMPRALAS SI... buscas una consola portátil para, por ejemplo, el verano, y no quieres pagar sus PVP
⛔ NO LAS COMPRES SI... prefieres estrenar tus propias compras. Pagarás más pero te aseguras de que vienen totalmente de fábrica
Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka.
