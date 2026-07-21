HOY SE HABLA DE

Preparar tus helados favoritos hoy te sale más barato con la heladera top de MediaMarkt que incluye recetas

Una buena forma de disfrutar del placer de tomar un helado evitando así el calor del verano

Moulinex Dolci
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Alberto García

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Nos encontramos en una época en la que está haciendo muchísimo calor, por lo que en ciertos momentos apetece tomar un buen helado para sobrellevar mejor las altas temperaturas. Y no hace falta ir siempre a la heladería más cercana para disfrutar de un helado, ya que tiendas como MediaMarkt venden algunas heladeras por un buen precio. El mejor ejemplo lo tenemos en esta misma tienda con la Moulinex Dolci, que ha bajado hasta los 143,65 euros desde los 229,99 euros.

Eso sí, para ver este precio hay que registrarse e iniciar sesión en la tienda (es gratuito), ya que se trata de una oferta miMediaMarkt.

Moulinex Dolci

Moulinex Dolci

PVP en MediaMarkt (al iniciar sesión en la tienda) — 143,65 El Corte Inglés — 189,00 Fnac — 189,99 Amazon — 199,99
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Helados preparados en casa

Moulinex Dolci Mediamarkt

La Moulinex Dolci es una heladera que tiene un diseño compacto, por lo que no ocupará demasiado espacio en la cocina. A pesar de ello, es bastante completa, permitiendo preparar un buen surtido de helados y guardarlos en las tres tarrinas que vienen incluidas.

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Permite preparar helados, pero también muchos otros postres. Para ello, cuenta con cinco programas de cuchara que permiten preparar sorbetes, helados, gelatos, smothies y yogur helado. También cuenta con cuatro programas de bebida para preparar un cóctel, granizado, batido o frappé.

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Incorpora la tecnología Step Perfector que promete resultados suaves y cremosos, es capaz de preparar hasta 1,4 litros de helado utilizando las tres tarrinas y viene con un modo de aclarado automático, además de acceso a todas las piezas en contacto con alimentos. También cabe añadir que incluye un recetario digital con 50 ideas, incluyendo recetas sin lácteos, veganas, sin azúcar, saladas y dulces.

⚡ EN RESUMEN: oferta de la Moulinex Dolci hoy

 LO MEJOR

  • Su recetario digital, que permite preparar un buen surtido de recetas.
  • Sus nueve programas para preparar helado, cócteles y mucho más.

❌ LO PEOR

  • Es un poco ruidosa.
  • La preparación previa: tendrás que introducir el helado en el congelador durante 24 horas, según la menciona la marca.

💡 CÓMPRALO SI... Quieres preparar helado de vez en cuando, además de otros postres y bebidas gracias a sus nueve programas.

⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres consumir el helado nada más prepararlo, ya que la marca menciona que es necesario introducir el helado en el congelador durante 24 horas.

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Imágenes | Sanju Pandita en Unsplash, Moulinex

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