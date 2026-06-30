Los precios de la RAM y los SSD suben, los de las tarjetas gráficas bajan: descuentazo para esta RTX 5070

Actualizar un PC gaming (o montar uno desde cero) se ha vuelto una tarea complicada. El culpable es el que te imaginas: el precio que tiene la memoria RAM y el almacenamiento. Paradójicamente, las tarjetas gráficas están protagonizando ofertas bastante jugosas día sí y día también. Hoy tenemos una que, calidad-precio, es de las más recomendables: se trata de una RTX 5070 disponible en Amazon por 579 euros.

GIGABYTE GeForce RTX 5070 Gaming OC 12G Tarjeta Gráfica - 12GB GDDR7, 192 bits, PCI-E 5.0, 2625 MHz Core Clock, 3 x DP 2.1a, 1 x HDMI 2.1b, NVIDIA DLSS 4, GV-N5070GAMING OC-12GD Hoy en Amazon — 579,00 € PcComponentes — 699,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Una tarjeta gráfica para jugar durante años

Si echamos un vistazo al histórico de precios, podemos ver cómo el precio mínimo histórico para esta RTX 5070 de Gigabyte en Amazon es de 537,36 euros, un precio que no dista mucho del que marca ahora mismo. Dentro de toda la gama RTX 5000 de NVIDIA, esta es la tarjeta gráfica más equilibrada y con mejor calidad-precio. Las hay más potentes, claro, pero ya son sensiblemente más caras.

Estamos ante un ensamble Gigabite de triple ventilador, algo que nos ayudará a mantener a raya mejor las temperaturas de la tarjeta gráfica (aunque necesita más espacio dentro de tu PC, claro). Un punto a tener en cuenta de la misma es que cuenta con 12 GB de VRAM, una cifra que va genial si nuestro objetivo es jugar fundamentalmente a 1440p.

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Además, al ser de la última generación de GPUs de NVIDIA, vamos a poder utilizar el DLSS 4.5. Esta tecnología de reescalado es clave en gaming, puesto que te permite disfrutar de un mejor rendimiento en todos los juegos compatibles. Todo teniendo en cuenta que podremos usar el trazado de rayos, que se comporta mejor en tarjetas NVIDIA.

⚡ EN RESUMEN: oferta de la RTX 5070 ✅ LO MEJOR Ideal para jugar a 1440p durante años: Es una tarjeta muy equilibrada para jugar que te permitirá jugar a 1440p ahora y durante bastantes años.

Es una tarjeta muy equilibrada para jugar que te permitirá jugar a 1440p ahora y durante bastantes años. Compatible con DLSS 4.5: El reescalado de NVIDIA permite disfrutar de un rendimiento muy mejorado sin perder casi calidad gráfica.

El reescalado de NVIDIA permite disfrutar de un rendimiento muy mejorado sin perder casi calidad gráfica. Configuración con tres ventiladores: Este ensamble de Gigabyte, con tres ventiladores, es más fresquito que otros modelos más compactos. ❌ LO PEOR Ojo al espacio y a la alimentación de tu PC: Necesitarás que tu caja sea grande para que puedas colocarla correctamente. Además, revisa que tu fuente de alimentación pueda con ella. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres actualizar tu PC gaming para jugar a 1440p con rendimiento sobresaliente y trazado de rayos. ⛔ NO LO COMPRES SI... Tienes un presupuesto ajustado, no tienes espacio suficiente en tu PC o directamente prefieres una opción más potente para jugar en 4K.

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