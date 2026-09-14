Las Pico 4 Ultra a precio de liquidación, unas gafas VR con mucha batería y compatibilidad con pantallas 4K

Hoy en día podemos encontrar un buen surtido de gafas de realidad virtual y por lo general suelen tener precios bastante altos. No obstante, en ocasiones reciben descuentos bastante llamativos, como por ejemplo las Pico 4 Ultra que ahora mismo están de oferta en Powerplanet por 628,95 euros.

Unas gafas VR con mucha autonomía

Las Pico 4 Ultra se pueden comprar nuevas por 628,95 euros, pero si las queremos tener en casa incluso más baratas, Powerplanet ofrece la opción de comprarlas desprecintadas. Se trata de un producto devuelto que, por 544,95 euros, cuenta con tres años de garantía.

En cuanto al dispositivo, son unas gafas VR que ofrecen una resolución de 2.160 píxeles por ojo. Son compatibles con pantallas 4K y además ofrecen una tasa de refresco de hasta 90 Hz. Además, vienen tanto las gafas como unos mandos para poder jugar a videojuegos.

Por otro lado, estas gafas VR vienen con una capacidad de almacenamiento de 256 GB, cuentan con 12 GB de RAM, disponen de seguimiento avanzado 6DoF para reflejar cada interacción del cuerpo en tiempo real, su autonomía es de hasta 25 horas y, junto a las gafas y los mandos, vienen con correas para la muñeca.

⚡ EN RESUMEN: oferta de las Pico 4 Ultra hoy ✅ LO MEJOR Son compatibles con pantallas 4K .

. Su batería, que ofrece una autonomía de hasta 25 horas. ❌ LO PEOR Su precio sigue siendo bastante elevado. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas unas gafas VR que no sean demasiado aparatosas. ⛔ NO LO COMPRES SI... Van a ser tus primeras gafas VR, ya que en este caso te puede interesar más apostar por otros modelos más baratos, como las Meta Quest 3S.

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