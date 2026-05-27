PcComponentes liquida a mitad de precio hoy este ventilador de techo elegante con aspas invisibles

Con la subida de las temperaturas, la búsqueda de soluciones para mantener la casa fresca se convierte en prioridad absoluta. Sin embargo, muchas personas descartan los ventiladores de techo tradicionales porque rompen por completo la estética del dormitorio o el salón durante el resto del año.

Si buscas una alternativa potente, ultra silenciosa y que pase completamente desapercibida cuando no la estás usando, PcComponentes tiene la solución ideal a mitad de precio: el Origial AirBliss. Ahora, puedes llevártelo por 69,99 euros.

Origial AirBliss Ceiling Retractable Dim Ventilador de Techo con Luz Regulable Aspas Retráctiles 122cm Blanco PVP en PcComponentes — 69,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Sus secretos: las aspas invisibles y el motor DC

El gran atractivo de este ventilador de techo Origial AirBliss reside en us diseño inteligente. Cuando el ventilador está apagado, las aspas se pliegan y se ocultan de forma automática en la parte superior del aparato, transformándolo visualmente en un plafón LED de líneas limpias y vanguardistas. En cuanto lo enciendes, la fuerza centrífuga despliega sus aspas de 122 cm de diámetro, que son capaces de mover un gran flujo de aire de forma homogénea por toda la estancia.

Aunque el verdadero corazón tecnológico de este modelo es su motor DC de 30 W. A diferencia de los motores AC tradicionales de los ventiladores baratos, la tecnología DC ofrece tres ventajas cruciales para el hogar, que son las siguientes:

Consumo ridículo: gasta hasta un 70% menos de energía, lo que te permite tenerlo encendido toda la noche sin miedo a la factura de la luz.

gasta hasta un 70% menos de energía, lo que te permite tenerlo encendido toda la noche sin miedo a la factura de la luz. Silencio absoluto: es extremadamente silencioso en sus velocidades bajas, convirtiéndose en el aliado perfecto para conciliar el sueño.

es extremadamente silencioso en sus velocidades bajas, convirtiéndose en el aliado perfecto para conciliar el sueño. Mayor durabilidad: son motores que se calientan mucho menos y ofrecen un control más preciso de las velocidades.

Además, el apartado de la iluminación está sumamente cuidado. No solo cuenta con tecnología LED de bajo consumo, sino que es regulable en intensidad. A través de su mando a distancia, puedes ajustar tanto la potencia de la luz como el tono (cálido, neutro o frío) para crear el ambiente perfecto en tu habitación, ya sea para leer antes de dormir o para ver una película en el salón.

⚡ EN RESUMEN: oferta para el ventilador de techo origial airbliss de pccomponentes hoy ✅ LO MEJOR El motor DC de 30 W: es el componente estrella. Trabaja por debajo de los 35 dB (es un susurro absoluto en las tres primeras velocidades) y consume una cantidad de luz ridícula.

es el componente estrella. Trabaja por debajo de los 35 dB (es un susurro absoluto en las tres primeras velocidades) y consume una cantidad de luz ridícula. Función de invierno integrada: permite invertir el giro de las aspas. En los meses fríos, empuja el aire caliente que se acumula en el techo hacia abajo, ayudando a optimizar la calefacción de la casa. ❌ LO PEOR Plafón LED integrado (sin bombillas)... La tira de iluminación LED viene fija de fábrica. Si en unos años se funde o falla, dependes del servicio técnico o del fabricante para sustituirla; no puedes ir al supermercado a comprar una bombilla nueva.

La tira de iluminación LED viene fija de fábrica. Si en unos años se funde o falla, dependes del servicio técnico o del fabricante para sustituirla; no puedes ir al supermercado a comprar una bombilla nueva. Dependencia total del mando... Al apagarlo desde el interruptor de la pared y volverlo a encender, el dispositivo solo activa la luz. Si quieres que las aspas se desplieguen y empiece a ventilar, estás obligado a usar el mando a distancia sí o sí. 💡 CÓMPRALO SI... Tienes techos de pladur o delicados, ya que al pesar tan poco (gracias a sus componentes ligeros y aspas de ABS), es mucho más seguro de instalar en falsos techos o placas de pladur que los ventiladores pesados de madera o hierro. ⛔ NO LO COMPRES SI... Tienes una estancia gigantesca, un ventilador retráctil de 122 cm se va a quedar corto de cobertura. En ese caso necesitas dar el salto a las 132 cm de aspa fija.

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Imágenes | Webedia y PcComponentes

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