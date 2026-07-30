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PcComponentes derriba el precio de esta tele QD-MiniLED. Tiene Dolby Vision y Dolby Atmos

Un televisor de 65 pulgadas que ahora se puede comprar a precio mínimo histórico

Philips Qd Mini Led 65mled820
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Alberto García

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Philips tiene un buen catálogo de televisores, y muchos de ellos se pueden comprar en las tiendas a través de ofertas bastante atractivas. Ahora mismo PcComponentes tiene el modelo Philips QD-Mini LED 65MLED820/12 por 447,06 euros, el precio más bajo que ha tenido hasta la fecha.

Philips QD-Mini LED 65MLED820/12

Philips QD-Mini LED 65MLED820/12

PVP en PcComponentes — 447,06 MediaMarkt — 479,00
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un televisor bueno, bonito y barato

Philips Qd Mini Led 65mled820 Pccomponentes

El Philips QD-Mini LED 65MLED820/12 es un televisor que destaca principalmente porque incorpora un panel QD-MiniLED, ofreciendo una buena calidad de imagen, y una excelente retroiluminación, a la hora de ver contenido de cine, series, deportes y videojuegos.

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La pantalla tiene una diagonal de 65 pulgadas y es compatible tanto con Dolby Vision y HDR10+ como con Dolby Atmos, permitiendo ver contenido compatible con un buen nivel de brillo y un sonido mucho más envolvente. Además, también cabe añadir que la tasa de refresco es de 60 Hz.

Por otro lado, el televisor de Philips lleva Alexa integrado, pero si queremos utilizar otro asistente de voz también podemos hacer uso de Google Assistant. Además, la tele es compatible con Matter para integrarla en la red doméstica inteligente y su sistema operativo es Titan OS.

⚡ EN RESUMEN: oferta Philips QD-Mini LED 65MLED820/12 hoy

 LO MEJOR

  • Su panel QD-MiniLED, ideal para ver contenido variado.
  • Su compatibilidad con Dolby Vision, HDR10+ y Dolby Atmos.

❌ LO PEOR

  • Su tasa de refresco es de 60 Hz.
  • No incluye Ambilight.

💡 CÓMPRALO SI... Buscas un televisor bueno, bonito y barato con el que tener una buena experiencia viendo contenido variado.

⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres exprimir al máximo la tele para jugar a videojuegos de consolas actuales, ya que su tasa de refresco es de 60 Hz.

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