Aunque parece un maletín, en realidad se trata de un curiosísimo televisor portátil LG con pantalla táctil

De vez en cuando las marcas intentan innovar lanzando al mercado productos con diseños de lo más curiosos. En el terreno de los televisores lo hemos visto muchas veces con Samsung (The Frame o Music Frame, por ejemplo), pero también lo hemos visto en la marca LG con su particular modelo Stanbyme Go, cuyo precio ha bajado en MediaMarkt de los 1.399 euros a los 999 euros. Eso sí, quedan pocas unidades.

No es un maletín, es un curioso televisor portátil

El LG Stanbyme Go es un televisor que presenta un curiosísimo diseño: parece un maletín, pero en realidad se trata de una smart TV. La pantalla se encuentra integrada en un soporte dentro del maletín, de tal forma que hablamos de un televisor portátil que te puedes llevar a cualquier lado. Para ello, cuenta con una batería que ofrece una autonomía aproximada de hasta tres horas, aunque su peso es de 13 kilogramos.

En lo relativo al televisor, monta una pantalla táctil de 27 pulgadas que ofrece una resolución Full HD y que es compatible con Dolby Vision. También viene con altavoces integrados que ofrecen una potencia de audio de 20W RMS y que son compatibles con Dolby Atmos. En este sentido, no viene mal equipado tanto en su apartado de audio como en el de imagen.

En su conectividad nos encontramos con un puerto HDMI y un USB-A, dispone de WiFi 5, NFC y Bluetooth 5.0. Su sistema operativo es webOS y en su tienda podemos encontrar desde juegos compatibles con la pantalla táctil hasta las apps de streaming para ver películas y series.

