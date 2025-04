Un pack de la Nintendo Switch con mucho contenido, un Samsung Galaxy Watch muy barato y más. Cazando Gangas

Hoy es viernes de Cazando Gangas, por lo que una vez más hemos reunido las mejores ofertas que hemos encontrado durante la semana. Y mucho ojo porque hay algunas más interesantes incluso que las que llegamos a encontrar durante la Fiesta de Ofertas de Primavera: un pack de la primera Nintendo Switch, un reloj de Samsung, unos auriculares de Sony y más. Os dejamos con las cinco mejores ofertas de la semana.

Nintendo Switch OLED (pack)

Si no te ha convencido lo que se ha mostrado de la Nintendo Switch 2, sobre todo en lo relativo a los precios, una de las mejores formas de entrar en la actual generación es con el pack que ha lanzado Xtralife de la Nintendo Switch, en este caso en su versión OLED. Mucho ojo porque cuesta 349,95 euros, casi lo mismo que la consola sin nada, pero incluye mucho contenido.

El pack de la Nintendo Switch OLED viene con dos videojuegos, 'Mario Kart 8 Deluxe' y 'Mario + Rabbids Sparks of Hope', una funda protectora, una suscripción de 12 meses a Nintendo Switch Online y una lámpara con diseño pixel art de Super Mario.

Nintendo Switch OLED (pack) PVP en Xtralife — 349,95 €

Samsung Galaxy Watch6 Classic

Estas últimas dos semanas hemos visto muy buenos precios en varios de los wearables de Samsung. Esta vez le ha tocado el turno al Samsung Galaxy Watch6 Classic, un precioso reloj inteligente que viene con el clásico bisel mecánico, está disponible en su configuración 4G de 47 mm y su sistema operativo es WearOS. También cuenta con muchos sensores para monitorizar la actividad física. Todo ello por 229 euros.

Google Pixel 8a

Lo mismo ha ocurrido con el Google Pixel 8a. Desde hace unas semanas lo tenemos en varias tiendas a muy buen precio, y aunque su configuración de 128 GB podemos encontrarlo por 399 euros, la de 256 GB tiene una mejor relación calidad precio, ya que su precio es de 449 euros (con ello no estamos tan limitados con respecto a su capacidad de almacenamiento). El móvil de Google destaca, sobre todo, por su diseño, por el software —y todas las actualizaciones que recibirá durante los próximos años— y por su cámara.

Sony Ult Wear

Si buscas unos buenos auriculares Bluetooth, mucho ojo porque los Sony Ult Wear han vuelto a bajar de precio en MediaMarkt. En cuanto a diseño, se acercan (salvando las distancias) a lo visto en los WH-1000XM5. Tienen una muy buena construcción, ofrecen una excelente cancelación activa de ruido y su batería ofrece una autonomía aproximada de hasta 30 horas. Los podemos encontrar en la tienda por 149 euros.

El Aliento de los Dioses

Siempre me gusta dejar una recomendación al final del Cazando Gangas. Esta vez se trata de 'El Aliento de los Dioses', un libro de Brandon Sanderson mucho menos conocido que la saga Nacidos de la Bruma (Mistborn), pero que me ha gustado por su particular premisa. 26,50 euros es lo que cuesta la edición Nova y la novela nos cuenta la historia de una lucha de poderes entre varias naciones; una con un Dios reinante y otra con la antigua familia real, que tuvo que huir tras una guerra.

Lo curioso es cómo aborda Sanderson el tema de los poderes: cada persona tiene un aliento que puede transferir a otra persona. Si los acumulas, dependiendo de la cifra, podrás despertar o mejorar ciertos atributos, como capacidad sensorial. Además, puedes transferir poderes a objetos inanimados que procedan de seres vivos. Un poder curioso cuanto menos, pero también bastante útil.

'El Aliento de los Dioses' es una de las mejores formas de empezar a leer el Cosmere junto a 'Elantris' y 'Nacidos de la Bruma'. Si sólo queremos leer la novela, no hay ningún problema: es un libro autoconclusivo.

