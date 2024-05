Sony Ult Wear, análisis: con esta cancelación del ruido y un precio tan razonable estos auriculares lo tienen todo para arrasar

Los últimos auriculares de Sony que cayeron en mis manos pusieron el listón muy alto. Eso sí, no se trató de un modelo cualquiera. A mediados de mayo de 2022 pude probar a fondo los WH-1000XM5 y aún hoy tienen, en mi opinión, la cancelación del ruido más eficaz que he disfrutado hasta la fecha. Sea como sea los XM5 no son los protagonistas de este artículo. La razón por la que he iniciado este análisis mencionándolos es que tienen mucho en común con los Ult Wear. Mucho más de lo que esperaba.

Sony está recurriendo a un argumento de venta peculiar a la hora de proponernos estos auriculares. Y es que sobre todo está enfatizando sus graves. Sé que a muchas personas les gustan los graves profundos y con pegada, por lo que a priori no parece una mala estrategia de venta. Sin embargo, a mí los graves no me enamoran, e, incluso, pueden llegar a producirme fatiga acústica si están sobredimensionados. Afortunadamente, y ahí va un pequeño espóiler, estos Ult Wear nos ofrecen mucho más que unos graves contundentes.

Sony Ult Wear: especificaciones técnicas



características arquitectura Auriculares circumaurales cerrados con transductor electrodinámico diafragma Cúpula de 40 mm imán Neodimio cancelación del ruido Activa

Modo de captura del sonido ambiental micrófono De condensador electrostático microprocesador Sony Integrated Processor V1 respuesta en frecuencia 5 Hz a 20 kHz (JEITA) sensibilidad 110 dB/mW - Conexión con cable y la unidad encendida 100 dB/mW - Conexión con cable y la unidad apagada impedancia 314 ohmios (1 kHz) - Conexión con cable y la unidad encendida 32 ohmios (1 kHz) - Conexión con cable y la unidad apagada conectividad Carga a través del conector USB-C

Jack de 3,5 mm conectividad inalámbrica Bluetooth 5.2 perfiles de bluetooth A2DP, AVRCP, HFP y HSP formatos de audio SBC y AAC batería Hasta 30 horas (con cancelación del ruido activa) peso 255 g precio 169 euros

No son lujosos, pero su ergonomía es fabulosa

Para mí es inevitable comparar los nuevos Ult Wear con los ya veteranos WH-1000XM5 debido a que, como he mencionado en las primeras líneas de este artículo, ambos modelos tienen mucho en común. Eso sí, y esta es una noticia estupenda, los protagonistas de este análisis son mucho más baratos que los WH-1000XM5. El precio recomendado por Sony para los Ult Wear es 199 euros, mientras que sus "hermanos mayores" cuestan oficialmente 449,99 euros. Afortunadamente es fácil encontrar ambos modelos mucho más baratos.

El policarbonato utilizado por Sony tanto en la diadema como en el recinto de cada auricular es rígido y sugiere una sensación de robustez convincente

Los Ult Wear están bien acabados, pero su construcción no impresiona. El policarbonato utilizado por Sony tanto en la diadema como en el recinto de cada auricular es rígido y sugiere una sensación de robustez convincente, pero no iguala la calidad del utilizado en los WH-1000XM5 (ya os he anticipado que estos últimos auriculares van a aparecer de vez en cuando en este análisis). En cualquier caso, para mí lo realmente importante es que los auriculares soporten estoicamente un uso diario descuidado, y los Ult Wear lo consiguen. Además, son relativamente inmunes a la grasa que tenemos en la piel, por lo que nuestras huellas apenas se notan. Y se agradece.

En la siguiente fotografía podemos ver una propiedad de las almohadillas de los Ult Wear que a menudo pasa desapercibida, y que, sin embargo, es muy importante: la superficie en contacto con nuestra piel no tiene arrugas. El material sintético que recubre las almohadillas es muy suave y nos permite retirar la grasa de nuestra piel sin esfuerzo, así que no tengo nada que objetar hasta aquí. No obstante, lo más curioso es que Sony ha sometido a la espuma de las almohadillas a un tratamiento térmico que consigue minimizar la presencia de arrugas, por lo que el reparto de la presión sobre nuestra piel es muy homogéneo.

Una pequeña confesión antes de seguir adelante: para mí la ergonomía de los auriculares que utilizo habitualmente es tan importante como su calidad de sonido. Si suenan estupendamente pero me parecen incómodos cuando llevo un buen rato utilizándolos me provocarán fatiga mecánica y mi experiencia se irá al garete. No es lo que sucede con los Ult Wear, y en gran medida las responsables son sus almohadillas.

El botón 'Ult' nos permite conmutar entre los dos modos disponibles de refuerzo de los graves en cualquier momento

Un apunte interesante: en la siguiente fotografía de detalle podemos ver el botón 'Ult', que nos permite conmutar entre los dos modos disponibles de refuerzo de los graves en cualquier momento y sin necesidad de recurrir a la app. En la sección en la que indagaremos en su calidad de sonido veremos si esta prestación cumple realmente su cometido.

El diseño y la construcción de la diadema también tienen un impacto profundo en la ergonomía de los auriculares. Y Sony, en mi opinión, ha resuelto correctamente la de los Ult Wear. El material que recubre la zona central de la diadema, que es la superficie que queda en contacto con la parte superior de nuestra cabeza, es el mismo utilizado en el revestimiento de las almohadillas, así que nada que objetar.

La parte exterior de la diadema es de plástico, pero su estructura interna está reforzada con una lámina flexible de aluminio que debería garantizar una vida útil prolongada. En cualquier caso, lo más importante para mí es que este elemento de los Ult Wear consigue repartir la presión sobre nuestro cráneo de forma homogénea, por lo que es posible utilizar estos auriculares durante sesiones de escucha prolongadas sin que aparezca la tan molesta fatiga mecánica.

La interfaz táctil cumple con nota

Implementar correctamente una interfaz táctil no es sencillo. Buena parte de los auriculares de las gamas media y alta que he analizado hasta ahora apuesta por este sistema de control, y, desafortunadamente, muchos de ellos tienen un margen de mejora muy evidente. Si nos ceñimos a Sony los WH-1000XM5 nos proponen un control táctil más preciso que los WH-1000XM4, y estos Ult Wear en este ámbito nos entregan exactamente la misma experiencia que los XM5.

La interfaz táctil identifica nuestros toques con precisión. Además, los gestos que tenemos que hacer son intuitivos

Detener o reanudar la reproducción, saltar al siguiente tema musical, aceptar una llamada, actuar sobre el volumen o activar temporalmente la recepción del sonido de ambiente es muy fácil. Y lo es porque la interfaz táctil identifica e interpreta nuestros toques con precisión. Además, los gestos que tenemos que hacer para llevar a cabo estas y otras operaciones son intuitivos, por lo que cualquier usuario se hará con ellos en pocos minutos. Un apunte interesante: la app 'Headphones Connect', que, por supuesto, está disponible tanto para Android como para iOS, incorpora un tutorial muy completo al que merece la pena dedicar unos minutos.

Junto a estos auriculares Sony nos entrega un bonito estuche semirrígido y con acabado textil que protege perfectamente los Ult Wear si los metemos en una mochila o un bolso con otros objetos. En la siguiente fotografía podemos ver que este estuche incorpora en su interior un pequeño compartimento que podemos utilizar para evitar que se nos pierdan el cable de carga con conector USB-C a USB-A, y también el cable con tomas en formato jack de 3,5 mm. Ambos cables están incluidos en el paquete.

En la fotografía que publicamos encima de estas líneas podemos ver que estos auriculares incorporan dos únicos puntos de articulación situados en los extremos de la diadema. Gracias a ellos podemos plegar los Ult Wear y rotar el recinto de cada auricular para conseguir que se acople correctamente a nuestra cabeza. Tanto la rótula como la bisagra que nos permite plegar los auriculares son de policarbonato, pero transmiten robustez, por lo que su desgaste a largo plazo debería ser moderado. No creo que la elección de este material tenga un impacto negativo en la vida útil de los Ult Wear.

Estos graves son de los que dejan huella

Para poner a prueba estos auriculares he recurrido a dos escenarios de uso diferentes. En uno de ellos he utilizado como fuente mi iPhone 13 Pro Max, desde el que he reproducido mediante una conexión inalámbrica una selección muy amplia de temas musicales que conozco muy bien. Todos ellos tienen una toma de sonido impecable y están disponibles en varios formatos con y sin pérdida de calidad.

Todos los temas musicales que he utilizado tienen una toma de sonido impecable y están disponibles en varios formatos con y sin pérdida de calidad

En el otro escenario de uso conecté los Ult Wear al preamplificador híbrido con toma de auriculares que ejerce como centro neurálgico del equipo de alta fidelidad del que os hablamos a fondo en el artículo que enlazo aquí mismo. Aquí tenéis algunos de los cortes musicales que he utilizado en este banco de pruebas. La selección es ecléctica porque nos interesa que estén representados géneros musicales muy diversos.

Además, buena parte de estos temas está disponible en forma de archivo digital con calidad de máster de estudio (FLAC con una resolución de 24 bits y una frecuencia de muestreo de 96 kHz), con calidad de CD (PCM de 16 bits y 44,1 kHz), y también en vinilo, por lo que los he escuchado en todas las versiones que tengo para poder comparar su sonido. Aquí tenéis los temas más representativos:

En mi opinión estos auriculares son unos auténticos todoterreno. Precisamente esta me parece su cualidad más atractiva. Tienen unos agudos detallados pero en absoluto estridentes que no molestan ni siquiera en las grabaciones poco cuidadas, lo que me ha permitido mantener la ecualización plana que me gusta utilizar cuando escucho música. Por otro lado, su gama media, que para mí es la más importante, me parece muy satisfactoria. La voz de Rebecca Pidgeon en ‘Spanish Harlem’ o la de Chris Jones en ‘No sanctuary here’ es cálida y detallada.

Yo me quedo sin duda con la modalidad 'Ult 1' porque me parece la más equilibrada. En estas condiciones para mí son unos auriculares todoterreno

Además, con las grandes masas orquestales se sienten tan cómodos como con el jazz, el reggae o el rock progresivo. Y es que reproducen una escena sonora muy amplia en la que resulta muy fácil sumergirse y dejarse llevar. En el párrafo anterior os he anticipado que me parecen unos auriculares todoterreno, pero esta frase requiere una matización importante: después de probarlos durante más de 100 horas he llegado a la conclusión definitiva de que el modo de reproducción de los graves que más me gusta es el primero, el que Sony llama 'Ult 1'.

Como he mencionado unas líneas más arriba, el botón 'Ult' nos permite conmutar entre dos modos diferentes de reproducción del extremo grave. Según Sony el modo 'Ult 1' reproduce unos graves profundos, mientras que 'Ult 2' enfatiza la potencia de este rango de frecuencias. Yo me quedo sin duda con la modalidad 'Ult 1' porque me parece la más equilibrada. En estas condiciones para mí son unos auriculares todoterreno, pero al habilitar el modo 'Ult 2' el refuerzo de los graves me parece excesivo.

Es una elección estrictamente personal, por supuesto, por lo que cabe la posibilidad de que algunos usuarios que escuchan frecuentemente rock o heavy metal se decanten por la modalidad 'Ult 2'. Lo ideal en cualquier caso es probar con detenimiento ambas opciones para encontrar aquella que nos gusta más con cada género musical. Sea como sea al habilitar el modo 'Ult 1' los graves son profundos, sí, pero también detallados y no enmascaran el resto del espectro de frecuencias. Como colofón, su calidad de sonido global está alineada con la de los mejores auriculares de su precio, como, por ejemplo, los WH-1000XM4 de la propia Sony, que ahora cuestan más o menos lo mismo que los Ult Wear.

Vamos ahora con la cancelación del ruido. Buena parte de los auriculares dotados de cancelación activa del ruido resuelve bien la atenuación de los sonidos homogéneos, pero fracasa cuando la fuente de ruido experimenta variaciones constantes de intensidad y cadencia. Los Ult Wear no tienen este punto débil. De hecho, su cancelación del ruido es muy similar a la de los WH-1000XM5, que en este apartado me parecen sobresalientes. Curiosamente estos últimos auriculares resuelven la cancelación en tiempo real utilizando dos chips, el HD Noise Cancelling Processor QN1 y el Integrated Processor V1. Los Ult Wear solo tienen este último procesador, pero su rendimiento es sorprendentemente similar al de los XM5. Punto para los nuevos auriculares de Sony.

Con la cancelación del ruido habilitada y un nivel de presión sonora moderado la autonomía oscila entre 29 y 32 horas

Aún nos falta indagar en un apartado muy importante antes de concluir esta sección del análisis: qué autonomía nos entregan estos auriculares. La duración de la batería está condicionada por la utilización que hagamos de la cancelación del ruido y el tratamiento del sonido de ambiente, por el nivel de presión sonora al que nos gusta escuchar nuestra música, y también por el tipo de contenido que reproducimos. Esto explica por qué es imposible obtener una cifra tajante.

En cualquier caso, con la cancelación del ruido habilitada y un nivel de presión sonora moderado para proteger la salud de nuestros oídos la autonomía oscila entre 29 y 32 horas. Y con la cancelación del ruido desactivada he medido 52 horas. Estas cifras de autonomía son de auténtico récord. Un apunte más: cinco minutos de carga nos permiten disfrutar aproximadamente 100 minutos de escucha a un volumen moderado, y para cargar la batería completamente necesitamos esperar unas tres horas y media.

Sony Ult Wear: la opinión y nota de Xataka

Estos auriculares me han sorprendido gratamente. Su precio recomendado es mucho más bajo que el de los últimos modelos de la familia WH-1000XM (aunque no es ninguna ganga), lo que me animó a intuir que Sony había aceptado introducir concesiones importantes en los Ult Wear. Nada más lejos de la realidad. Y es que estos auriculares nos entregan buena parte de las prestaciones que nos ofrecen los modelos WH-1000 XM4 y WH-1000XM5.

Los Ult Wear nos entregan buena parte de las prestaciones que nos ofrecen los modelos WH-1000 XM4 y WH-1000XM5

A su favor tienen una ergonomía sobresaliente, una de las mejores cancelaciones del ruido disponibles y una autonomía de auténtico récord. Por otro lado, su calidad de sonido global es alta, pero le falta un pequeño empujón para ser sobresaliente y estar alineada con el rendimiento que nos entrega su cancelación activa del ruido de ambiente. Por último, los Ult Wear no están tan bien acabados como los WH-1000XM5, pero, aun así, un trato mínimamente cuidadoso debería permitirnos disfrutarlos durante muchos años sin el más mínimo problema. Los Ult Wear no son perfectos, pero merece la pena tenerlos en cuenta. Prometido.

9,0 Diseño 8 Calidad de sonido 8,75 Cancelación del ruido 9,5 Ergonomía 9,25 Experiencia de uso 9,25 Autonomía 9,5 A favor Su ergonomía está muy bien resuelta. Nos permite utilizar los Ult Wear durante sesiones largas sin fatiga

Tienen una de las mejores cancelaciones activas del ruido que hemos analizado hasta ahora

Recogen nuestra voz con precisión durante las llamadas incluso con viento

Su autonomía es sobresaliente. De auténtico récord En contra Su construcción está cuidada, pero no iguala el acabado que nos ofrecen otros modelos de la propia Sony, como, por ejemplo, los WH-1000XM5

Su calidad de sonido es alta, pero sigue sin igualar el rendimiento sobresaliente que nos entregan estos auriculares en el dominio de la cancelación del ruido de ambiente



