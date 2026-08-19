Nunca me había planteado una cafetera superautomática hasta que vi esta Philips: cafés riquísimos, muy poco mantenimiento

Al trabajar en casa, son varios los cafés que tomo a lo largo del día. Por mi cocina han pasado tanto cafeteras italianas como de cápsulas y, aunque hacen bien su trabajo, se echa en falta un poco más a la hora de hacer capuchinos o lattes. Eso mismo hizo plantearme una cafetera superautomática, algo que siempre había evitado por tener precios altos y, sobre todo, por ser bastante grandes (mi cocina es pequeñita).

Tras bichear varios modelos y con una buena oferta de por medio, me lancé a por una Philips Serie 5400 Latte Go. Llevo con ella ya varias semanas y te explico qué es lo que me gusta sobre ella (y también lo que no).

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Una cafetera superautomática que apenas necesita mantenimiento

Reconozco que, pese a consultar las medidas antes de comprarla, esta Philips es una cafetera grande (especialmente si la comparamos con una cafetera de cápsulas sencilla, como la Dolce Gusto Piccolo XS de Krups). Tiene un diseño bastante vistoso, en el que resalta especialmente su panel de control y pantalla. Es superintuitivo: la mayoría de bebidas que prepara la máquina tienen su propio icono.

De lo que más me gusta de este modelo es su sistema para la leche, que es lo que recibe el nombre de Latte Go. Explicado de forma sencilla, basta con echar la leche en el depósito (tiene unas marcas para indicarte la cantidad necesaria en función de la bebida) y la máquina se encarga de calentarla y de generar la espuma. Una que, por cierto, es bastante cremosa (incluso usando leche de origen vegetal).

Esto del sistema para la leche lo puedo enlazar con la limpieza y el mantenimiento de esta máquina, el cual es sencillísimo. La cafetera se enjuaga automáticamente al encenderse y al apagarse, contando además con un sistema para prevenir la cal. El recipiente para la leche se extrae con un pequeño movimiento hacia arriba y se puede enjuagar bajo el grifo. Es más: incluso se puede extraer en un par de segundos el grupo infusor (el corazón de la cafetera) para limpiarlo.

Turno de lo negativo. Obviando el tamaño, lo único malo que puedo decir es que una cafetera superautomática hace bastante ruido, lo que puede ser molesto si eres el que se levanta primero en casa. El molinillo de café (que, por cierto, tiene varios niveles de configuración) es lo que más ruido hace, aunque también el sistema de la leche. Quitando eso, lo cierto es que es una de las mejores compras que he hecho para la cocina y como persona a la que le gusta mucho el café.

⚡ EN RESUMEN: philips serie 5400 latte go ✅ LO MEJOR Muy fácil de usar y limpiar: Su panel de control y la pantalla hacen que sea fácil de manejar para cualquier persona, pudiendo incluso guardar perfiles para no tener que configurar las bebidas todo el tiempo. Además, su mantenimiento también es sencillo.

Su panel de control y la pantalla hacen que sea fácil de manejar para cualquier persona, pudiendo incluso guardar perfiles para no tener que configurar las bebidas todo el tiempo. Además, su mantenimiento también es sencillo. El sistema para la leche: Es una alternativa mucho más cómoda a los típicos vaporizadores que hay en otras cafeteras. Y logra muy buenos resultados. ❌ LO PEOR Es grande y un poco ruidosa: Puede costar encontrarle sitio si tu cocina es pequeña y hace bastante ruido. 💡 CÓMPRALO SI... Te gusta mucho el café, quieres poder hacer bebidas como los capuchinos de forma muy sencilla y buscas una superautomática fácil de limpiar. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres tomar café solo o quieres una cafetera más compacta.

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