Ayer hubo 15 terremotos en Granada y los granadinos están, comprensiblemente, empezando a perder la cabeza

El sábado 15 de agosto a las 01:04 de la madrugada Granada empezó a temblar. Un terremoto de magnitud 5 con epicentro en Alhendín, al sur de la capital, hizo crujir los edificios de todo el área metropolitana y se hizo notar en las provincias limítrofes, pero también en lugares más alejados como Sevilla, pueblos del Levante o Madrid.

De vuelta a Granada, más de medio millón de vecinos se desvelaron, el 112 recibió más de 200 llamadas, la Junta activó la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan ante Riesgo Físico. Lo que no sospechaba nadie es que, durante las siguientes nueve horas, se iban a suceder trece terremotos más.

Nadie lo sospechaba, es verdad. Pero los granadinos, que tenía aún fresco el enjambre sísmico de 2021, saben de buena tinta que rara vez los terremotos fuertes vienen solos. Ese no ha sido el problema.

El problema vino el martes 18. Porque mientras la ciudad y las localidades cercanas hacían recuento de daños y recuperaban la normalidad, un terremoto de 4,8 partía la mañana en dos. Eran las 10:35 de la mañana y el epicentro estaba en Gójar, justo desde donde escribimos estas líneas. Apenas cuatro minutos después, a las 10:39:44 horas, se registró un terremoto de 4,0 en Ogíjares. Posteriormente se han producido otros movimientos destacados, como el de 3,9 en Churriana de la Vega, el de 4,2 en Alhendín y otro de 4,0 de nuevo en Ogíjares.

En las siguientes horas, vendrían al menos 15 terremotos más. Cinco de ellos muy fuertes. Ahí sí, la ciudad entró en pánico.

¿Qué hacer en mitad de una serie sísmica? De forma preventiva, los edificios oficiales abiertos al público se cerraron, varios de los centros comerciales y grandes superficies se evacuaron y más de mil personas han sido desplazadas de sus residencias por riesgo estructural. Aunque la Alhambra no ha sufrido daños, algunos edificios icónicos de la ciudad, las cornisas, aleros y fachadas de los edificios han causado numerosos daños materiales y hay al menos tres heridos leves.

Pero el problema es otro. A mitad de la mañana, Antonio Sanz, vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta, ponía palabras al verdadero problema que tienen ahora mismo los granadinos: la incertidumbre que genera el ser conscientes de que "es imposible determinar" si la serie sísmica que afecta a Granada desde el pasado sábado va a continuar.

Tanto es así que muchas personas han dormido con ropa o, directamente, han pasado la noche en tiendas de campaña en los parques de la capital (o en las inmediaciones de la base área de Armilla). De hecho, contraviniendo las recomendaciones de Protección Civil, no es raro ver decenas de miles de granadinos en la calle, llenando plazas y descampados, después de cada temblor.

Todo el mundo sabe (en la ciudad se repite hasta la saciedad) que las fallas de la vega de Granada son pequeñas y eso hace que a priori no sean posibles terremotos como los que han asolados Colombia y Venezuela. Pero poco importa. La sensación de que en cualquier momento puede venir el "terremoto grande" produce una ansiedad difícil de gestionar.

Sobre todo, si tenemos en cuenta que, desde el pasado 15 de agosto, Emergencias 112 Andalucía ha gestionado ya 1.871 incidencias, más de 600 personas han tenido que salir de sus viviendas y los daños se van acumulando poco a poco (incluso en edificaciones nuevas que deberían estar preparadas para esto).

Prevenir, prevenir y prevenir. A diferencia de otros fenómenos de la naturaleza, los terremotos no se pueden predecir. Por eso, insisten los geólogos, hay que hacer especial hincapié en la prevención. El problema es que, en mitad de esta larga incertidumbre, prevenir sabe a poco.

Decía Shakespeare que "el poder es una pesadilla sin rostro" y, a la luz de lo que están viviendo muchos granadinos estos días, quizás sea esa también la definición más precisa de lo que es un seísmos.

Imagen | IGN - Hermandad de la Aurora

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