El nuevo router de TP-Link viene con WiFi 8 apostando no por la velocidad, sino por la estabilidad en la conexión a Internet

Aunque todavía queda mucho tiempo para la llegada de WiFi 8, TP-Link ya ha anunciado el primero de muchos dispositivos que serán compatibles con el estándar. La marca tiene una lista de dispositivos que irá lanzando poco a poco, siendo el Archer 8 el primero de ellos.

El Archer 8 es el router de TP-Link que ofrecerá compatibilidad con el próximo estándar de conexión WiFi. La fecha de lanzamiento se sitúa en octubre, mucho antes de la llegada de WiFi 8, por lo que busca asentarse en un mercado en el que todavía queda mucho por hacer para pisar fuerte apostando por esta conectividad inalámbrica.

Y... si te preguntas por qué destaca la conexión WiFi 8 por encima de las anteriores, atento porque esta vez no se centra en velocidad, sino en garantizar una mejor estabilidad. En este sentido, se busca una conexión estable al cambiar de habitaciones, a no saturarse la red cuando conectamos muchos dispositivos a la vez, a ofrecer una conexión estable en dispositivos mesh, etc.

Como decíamos al principio, Archer 8 es el primero de muchos dispositivos que llegarán preparados para ser compatibles con WiFi 8. TP-Link ya tiene en mente lanzar desde routers hasta sistemas WiFi Mesh, routers de viaje, repetidores y adaptadores. No obstante, el Archer 8 es el único que llegará este mismo año.

Cabe mencionar, además, que para aprovechar los beneficios de la red WiFi 8 es necesario contar con un router compatible.

⚡ EN RESUMEN: TP-Link Archer 8 ✅ LO MEJOR Será compatible con WiFi 8 : no ofrecerá una mayor velocidad, sino una mejor estabilidad en la conexión.

: no ofrecerá una mayor velocidad, sino una mejor estabilidad en la conexión. Su lanzamiento: llegará muy pronto, el próximo mes de octubre. ❌ LO PEOR WiFi 8 no llegará pronto: WiFi 7 ni siquiera es un estándar universal, por lo que WiFi 8 tardará bastante en llegar. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres tener un router que se vaya a adaptar al la red WiFi 8, pese a que esta llegue más tarde. ⛔ NO LO COMPRES SI... Tienes un router reciente y la conexión a Internet te funciona bien. Es mejor esperar a que la red WiFi 8 llegue, porque tardará en llegar.

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