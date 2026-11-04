Mis amigos tienen una lámpara muy parecida a esta de Govee: ocupa muy poco espacio y es ideal para crear ambiente Navideño

Hace ya un tiempo vi que unos amigos tenían una lámpara similar a la Govee Floor Lamp Basic. Era un poco reticente a este tipo de lámparas por lo estrechas que son, pero lo cierto es que daba muchísima iluminación. La de Govee es similar e incluye algunas funciones bastante útiles. Su precio es de 89,99 euros, pero a la hora de tramitar el pedido se queda por 62,99 euros.

Una lámpara perfecta para crear ambiente

Govee Floor Lamp Basic destaca principalmente por su diseño, ya que se trata de una lámpara muy estrecha, lo cual es bastante práctico si queremos que ocupe espacio. Además, es ideal si la queremos colocar en una esquina de la habitación para que de luz.

También se trata de una lámpara inteligente que permite controlar algunos de sus ajustes con Alexa o desde el móvile; tales como la intensidad, los colores o los modos, como bien podría ser el caso de que la luz cambie al ritmo de la música o que siempre se quede con un único color.

Ahora que estamos a las vísperas de la Navidad, es bastante útil para crear ambiente en casa con tonos en azul frío si colocamos la lámpara detrás del árbol de Navidad o que cambie a colores más cálidos si la tenemos en otro punto de la habitación.

⚡ EN RESUMEN: oferta de la Govee Floor Lamp Basic hoy ✅ LO MEJOR Es ideal para tenerla en una esquina de la habitación o en cualquier otro lado gracias a su diseño .

. Se puede controlar desde el móvil .

. Está de oferta en Amazon. ❌ LO PEOR Es una lámpara cara. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas una lámpara que no destaque demasiado, pero que tenga buena intensidad de luz y que puedas controlar desde el móvil. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres una lámpara más decorativa o que tenga mayor altura.

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Imágenes | Govee

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