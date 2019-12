Las mejores ofertas de PREGALO5 de eBay: Redmi Note 8 Pro, iPhone 11, Nintendo Switch y más

A menos de dos semanas para Navidad, muchos nos encontramos inmersos en plena compra de regalo, así que eBay ha lanzado la promoción "PREGALO5", un cupón que ofrece un 5% de descuento en una promoción hasta un máximo de 50 euros, así como 30 de días para devolver nuestras compras en caso de desearlo. Estas son las mejores ofertas de PREGALO5 en tecnología e informática de eBay.

Cómo funciona PREGALO5 de eBay

Usando el cupón PREGALO5 desde la aplicación de eBay podremos beneficiarnos de un 5% de descuento sobre el precio para productos cuyo coste sea superior a 10 euros y hasta una rebaja máxima de 50 euros. Este cupón sirve desde el pasado 5 de diciembre y hasta el 18 de diciembre a las 23:59 horas.

Solo podemos canjearlo una vez y es válido para los productos de la selección, comprando desde la app y usando el cupón durante el proceso de pago, mediante PayPal o tarjeta de crédito o débito.

Aquí puedes leer todos los términos y condiciones de la promoción.

Las mejores ofertas de PREGALO5

Redmi Note 8 Pro

La versión más ambiciosa del Redmi Note 8 Pro con 6GB de RAM y 128GB de capacidad se queda muy bien de precio en eBay usando el cupón PREGALO5: 255,55 euros , enviado por la tienda Movilesymás desde España, con factura y dos años de garantía.

Este teléfono integra procesador Helio G90T y refrigeración líquida, una gran batería de 4.500 mAh con carga rápida y una versátil cámara trasera con 4 sensores, de su análisis destacamos el buen comportamiento de su chip y aspectos como el modo noche y la cámara selfie.

Redmi Note 8 Pro– Smartphone con Pantalla 6,53" FullHD+ (Cuatro cámaras de 64 + 8 + 2 + 2 MP, Frontal 20 MP, 4500 mAh, Jack de 3,5 mm, MTK Helio G90T Octa-Core, 6 + 128 GB) Verde [Versión española] Hoy en Ebay por 269,00€ Hoy en Amazon por 275,00€

iPhone 11

Procedente de la última hornada de Apple y con un PVP de 809 euros, en eBay usando PREGALO5 desde la app podemos comprarlo por 721,05 euros, una rebaja atractiva teniendo en cuenta el descuento y que el vendedor es Movilesymás, con un 99,4% de votos positivos en sus más de 15.000 transacciones, envío desde España y garantía. En otros comercios rebajado cuesta unos 50 euros más.

En nuestro análisis del iPhone 11 lo que más nos gustó fue la estabilización de vídeo, el juego que da la combinación de angular y ultra angular y la fluidez general gracias al procesador A13 Bionic.

Redmi Note 8T

Uno de los últimos en llegar a la nutrida gama media de Xiaomi es el Redmi Note 8T, un terminal que llega con panel LCD 6,3 pulgadas FullHD+, Snapdragon 665, cámara trasera cuádruple, 4000 mAh con carga rápida y NFC para pagos, una de las novedades más difíciles de encontrar en terminales de la firma china que no se enmarquen dentro de los buques insignia.

Su PVP para este modelo de 4GB de RAM y 64GB de capacidad es de 199 euros, pero en eBay desde la tienda Móvilesymás desde España, con factura y dos años de garantía, podemos comprarlo por 189,05 euros, una ligera rebaja para un modelo que ofrece buena relación calidad precio.

Samsung Galaxy A50

De acuerdo con nuestro análisis, el Samsung Galaxy A50 es el mejor teléfono de la marca coreana en relación calidad precio. Este terminal destaca por diseño, la calidad de su pantalla, su gran autonomía y buen rendimiento.

Su PVP es de 299 euros, pero con el cupón PREGALO5 desde la app se queda en 227,05 euros, algo más barato que los 250 euros que suele rondar en otras tiendas.

Huawei P30 Lite

La versión más sencilla de la familia P30 queda muy bien de precio usando PREGALO5: 214,99 euros, cuando en otros comercios supera los 250 euros y muy alejado de los 350 euros de lanzamiento.

Este gama media cuenta con un procesador Kirin 710, triple cámara trasera con gran angular, NFC y carga rápida 18W. Del Huawei P30 Lite destacamos su ligereza, su panel con buen nivel de nitidez y brillo, su nivel fotográfico y detalles de agradecer en esta gama como el NFC o el reconocimiento facial.

Amazfit Bip Lite

Si buscas un smartwatch sencillo y barato, el Amazfit Bip Lite se queda en 50,25 euros con esta promoción.

El Amazfit Bip Lite monitoriza el sueño, mide la frecuencia cardíaca, es resistente al agua, notifica de llamadas y otras alertas y su autonomía supera el mes, de acuerdo con Xiaomi.

Nintendo Switch Lite + Super Kirby Clash

La nueva consola de Nintendo en formato más ligero para su uso en movilidad está muy bien de precio con la promoción: 213,70 euros, por lo que cuesta en otros sitios la consola, en este caso viene con el juego 'Super Kirby Clash' en formato digital.

Entre las principales diferencias de esta consola frente al modelo estándar se encuentran que los Joy-Con no son separables y que es algo más compacta.

Nintendo Switch + Super Kirby Clash

Y si prefieres el modelo más versátil y además la versión de 2019 que ofrece mayor autonomía, la nueva Nintendo Switch con Super Kirby Clash se queda en 313,45 euros usando PREGALO5 desde la app. Como en el caso anterior, por lo que cuesta la consola en otras tiendas, aquí viene con juego.

Lo mejor de la Nintendo Switch es que podemos disfrutar de todo su catálogo tanto en formato de sobremesa como en modo portátil.

PLAYSTATION 4 1TB + HORIZON ZERO DAWN + THE LAST OF US + UNCHARTED 4

Si prefieres la consola de Sony y quieres jugar nada más sacarla de la caja, ojo al pack compuesto por los éxitos 'Uncharted 4', 'The Last of Us' y 'Horizon Zero Dawn', porque con la promoción PREGALO5 y desde la app se queda en 284,95 euros, más de 50 euros de ahorro respecto a otros comercios en la PlayStation 4 Slim de 1TB y tres juegazos.

