Los mejores chollos de Carrefour hoy, 24 de julio, en televisores MiniLED y QLED

Si estabas esperando el momento idóneo para renovar la tele del salón sin arruinarte, hoy estás de suerte. En Carrefour tienen auténticos chollos hoy, 24 de julio, en una selección de paneles QLED y MiniLED, las dos tecnologías estrella para disfrutar de un buen contraste, colores más vivos y una experiencia de cine en casa. Hemos filtrado los mejores descuentos y estas son las mejores ofertas en televisores que hemos encontrado.

Hisense 55U7SE por 569 euros: QLED de 55 pulgadas y con MiniLED.

por 569 euros: QLED de 55 pulgadas y con MiniLED. LG 55QNED8EB3B por 549 euros: QNED evo MiniLED de 55 pulgadas con webOS.

por 549 euros: QNED evo MiniLED de 55 pulgadas con webOS. Xiaomi TV A Pro 55 (2026) por 329 euros: QLED de 55 pulgadas y con resolución 4K.

por 329 euros: QLED de 55 pulgadas y con resolución 4K. TCL 65P71K por 479 euros: QLED de 65 pulgadas y compatible con Dolby Vision & Atmos.

por 479 euros: QLED de 65 pulgadas y compatible con Dolby Vision & Atmos. LG 65QNED8EB3B por 699 euros: de 65 pulgadas y con tecnología MiniLED.

Hisense 55U7SE

Esta es una opción de tele muy atractiva dentro de la gama media, gracias a la combinación de su panel MiniLED con tecnología QLED de 55 pulgadas. Es compatible con Dolby Vision IQ y HDR10+ y está pensada tanto para cine como para gaming, gracias a su tasa de refresco nativa de 144 Hz, conectividad HDMI 2.1 (VRR y ALM) y un sistema de sonido de 40 W. El sistema operativo bajo el que funciona es VIDAA. Ahora está disponible por 569 euros frente a los 719 euros que costaba anteriormente.

Smart TV MiniLED 55" (139,7 cm) Hisense 55U7SE, 4K UHD, 144 Hz, Dolby Vision, Dolby Vision IQ, HDR+, Dolby MS12, DTS X PVP en Carrefour — 569,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

LG 55QNED8EB3B

Esta LG 55QNED8EB3B destaca por combinar las tecnologías Quantum Dot y NanoCell en un panel de 55 pulgadas. Es una tele impulsada por el procesador inteligente α7 Gen9 AI, que ajusta la imagen y el sonido en tiempo real. Ofrece soporte para HDR10 y sonido envolvente virtual de 2.1 canales. El sistema operativo bajo el que funciona es webOS y ahora en Carrefour tiene 200 euros de descuento y la puedes comprar por 549 euros.

Xiaomi TV A Pro 55 (2026)

Además de por sus móviles, Xiaomi también destaca por sus teles con buena relación calidad-precio. Esta TV A Pro 55 (2026) del fabricante chino está ahora disponible por 329 euros en Carrefour. Monta un panel QLED 4K de 55 pulgadas y es compatible con HDR10+ y Dolby Audio. Funciona bajo el sistema operativo Google TV y, además, ofrece compatibilidad con Apple AirPlay.

TCL 65P71K

TCL es una de esas firmas que han irrumpido con fuerza en el sector de las smart TVs. Este modelo rebajado en Carrefour (de 699 a 479 euros) monta un panel QLED de 65 pulgadas con resolución 4K y compatible con HDR10. Funciona bajo el sistema operativo Google TV e integra Google Assistant y Chromecast.

LG 65QNED8EB3B

El último de los chollos en televisores que queremos recomendarte es esta LG con panel QNED evo MiniLED de 65 pulgadas y resolución 4K UHD. Es compatible con la tecnología Dolby Digital Plus y presenta una tasa de refresco de 60 Hz. El sistema operativo que trae de serie es webOS y en lo que a conectividad se refiere incorpora WiFi, HDMI eARC, puerto Ethernet y USB. Ahora te la puedes llevar rebajada a 699 euros.

Smart TV MiniLED 65" (165,1 cm) LG 65QNED8EB3B con IA, 4K UHD, 60 Hz, Procesador Inteligente a7 AI Processor 4K Gen9, Dolby Digital Plus, AI Sound Pro PVP en Carrefour — 699,00 € LG — 799,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

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Imágenes | Webedia, TCL, LG, Xiaomi y Hisense

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