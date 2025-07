Es el mejor ordenador que he tenido para trabajar y nunca lo he visto tan barato. Amazon deja a precio de outlet este Mac

Desde que empecé a teletrabajar, he tenido varios ordenadores (de sobremesa y portátiles) con diferentes configuraciones. Algunos superaban los 1.000 euros y ni de lejos han sido los que más me han gustado: ese hueco lo tiene reservado el Mac mini M4, que cuesta mucho menos y ofrece la mejor experiencia que he tenido hasta el momento. Lo compré por unos 640 euros, pero ahora Amazon lo tiene de oferta por 584 euros.

Un ordenador perfecto para trabajar y estudiar

Hasta hace unos meses era un usuario de Windows que poco o nada había tocado el ecosistema de ordenadores de Apple. Pero decidí comprarlo y la experiencia no ha podido ser más positiva. Si te echa para atrás intentar acostumbrarte al sistema de Apple, ya te adelanto que yo tardé poco más de dos días en hacerlo. Es muy intuitivo.

El Mac mini M4 está pensado tanto para estudiar como para trabajar y no tanto para videojuegos. Es un mini PC muy potente, y eso es gracias a que monta el chip M4, uno de los mejores que tiene ahora mismo Apple. Es compatible con las funciones de inteligencia artificial de Apple Intelligence y ofrece un excelente rendimiento.

Una de las cosas que más me han gustado es que no hace nada de ruido, ni siquiera con altas temperaturas como las que estamos viviendo en este verano. La configuración que está de oferta es la de 256 GB; para mí no es un problema porque no suelo tener muchos archivos almacenados, pero si necesitas más, con el soporte hub de Satechi se le puede añadir un SSD para tener más almacenamiento.

