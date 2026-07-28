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El mejor Kindle Paperwhite cae de precio, pero no en Amazon: así es la oferta top en el eReader para devorar libros

Es un buen momento para lanzarse a la lectura en formato digital

Kindle Paperwhite Signature Edition
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Alberto García

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Amazon suele lanzar ofertas de sus dispositivos en campañas como el Prime Day, el Black Friday con en momentos muy concretos, por lo que no hay demasiadas épocas del año en las que podamos comprar un Kindle de oferta. No obstante, ciertas tiendas lanzan de vez en cuando ofertas en estos dispositivos, como es el caso de MediaMarkt que tiene el Kindle Paperwhite Signature Edition por 143,65 euros.

Si lo prefieres, están de oferta en diferentes colores:

Kindle Paperwhite Signature Edition

Kindle Paperwhite Signature Edition

PVP en MediaMarkt (al iniciar sesión en la tienda) — 143,65 Amazon — 199,00 PcComponentes — 199,99
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un Kindle perfecto para devorar libros

Kindle Paperwhite Signature Edition Mediamarkt

El Kindle Paperwhite Signature Edition es el mejor modelo de la familia Paperwhite y tiene un precio recomendado de 199 euros. No obstante, registrándose e iniciando sesión en MediaMarkt (es gratis) podemos acceder a un descuento de 55,35 euros.

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Si hablamos de eReaders, el Kindle Paperwhite es de los mejores para leer libros y novelas (contenido en blanco y negro), ya que no solo ofrece una muy buena experiencia de lectura gracias a su pantalla de siete pulgadas con resolución de 300 ppp (píxeles por pulgada), sino que además también cuenta con una de las baterías de mayor autonomía en Kindle, alcanzando de forma teórica hasta las 12 semanas.

Cabe mencionar que la versión Signature Edition guarda algunas diferencias con la versión más básica, y es que la primer tiene algunas funciones o mejoras adicionales, como el doble de almacenamiento (32 GB), su batería soporta carga inalámbrica e incluye ajuste automático de la luz frontal.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Kindle Paperwhite Signature Edition hoy

 LO MEJOR

  • La experiencia de uso: se trata de uno de los mejores Kindle para leer libros y novelas tanto en casa como fuera de ella.
  • Su batería que ofrece una autonomía de hasta 12 semanas.

❌ LO PEOR

  • No incluye base de carga inalámbrica.

💡 CÓMPRALO SI... Quieres un eReader para leer en digital contenido de novelas, sobre todo si buscas un modelo compacto que tenga mucha autonomía.

⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres leer cómics o revistas, ya que al no contar con una pantalla a color, no tendrás la misma experiencia (o similar) que leyendo en físico.

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