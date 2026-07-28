El mejor Kindle Paperwhite cae de precio, pero no en Amazon: así es la oferta top en el eReader para devorar libros

Amazon suele lanzar ofertas de sus dispositivos en campañas como el Prime Day, el Black Friday con en momentos muy concretos, por lo que no hay demasiadas épocas del año en las que podamos comprar un Kindle de oferta. No obstante, ciertas tiendas lanzan de vez en cuando ofertas en estos dispositivos, como es el caso de MediaMarkt que tiene el Kindle Paperwhite Signature Edition por 143,65 euros.

Si lo prefieres, están de oferta en diferentes colores:

Kindle en color negro por 143,65 euros.

Kindle en color jade por 143,65 euros.

Kindle en color frambuesa por 143,65 euros.

Un Kindle perfecto para devorar libros

El Kindle Paperwhite Signature Edition es el mejor modelo de la familia Paperwhite y tiene un precio recomendado de 199 euros. No obstante, registrándose e iniciando sesión en MediaMarkt (es gratis) podemos acceder a un descuento de 55,35 euros.

Si hablamos de eReaders, el Kindle Paperwhite es de los mejores para leer libros y novelas (contenido en blanco y negro), ya que no solo ofrece una muy buena experiencia de lectura gracias a su pantalla de siete pulgadas con resolución de 300 ppp (píxeles por pulgada), sino que además también cuenta con una de las baterías de mayor autonomía en Kindle, alcanzando de forma teórica hasta las 12 semanas.

Cabe mencionar que la versión Signature Edition guarda algunas diferencias con la versión más básica, y es que la primer tiene algunas funciones o mejoras adicionales, como el doble de almacenamiento (32 GB), su batería soporta carga inalámbrica e incluye ajuste automático de la luz frontal.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Kindle Paperwhite Signature Edition hoy ✅ LO MEJOR L a experiencia de uso : se trata de uno de los mejores Kindle para leer libros y novelas tanto en casa como fuera de ella.

: se trata de uno de los mejores Kindle para leer libros y novelas tanto en casa como fuera de ella. Su batería que ofrece una autonomía de hasta 12 semanas. ❌ LO PEOR No incluye base de carga inalámbrica. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres un eReader para leer en digital contenido de novelas, sobre todo si buscas un modelo compacto que tenga mucha autonomía. ⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres leer cómics o revistas, ya que al no contar con una pantalla a color, no tendrás la misma experiencia (o similar) que leyendo en físico.

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Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Kindle

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