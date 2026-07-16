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MediaMarkt liquida estos portátiles gaming Gigabyte y HP (con 32 GB de RAM y gráfica NVIDIA) en su outlet

Dos excelentes opciones de compra a sus precios actuales, en plena crisis de hardware

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Carlos Castillo

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No estamos precisamente en el mejor momento que recordamos para renovar nuestro hardware, ya sea en forma de dispositivo móvil, de portátil, de videoconsola o de PC de sobremesa: la crisis del hardware, derivada del auge de la IA, ha encarecido muchísimo los precios. De modo que a día de hoy tenemos que pagar bastante más por lo mismo que nos habría salido considerablemente más barato hace justo un año.

Gigabyte AERO X16

Gigabyte AERO X16

PVP en Outlet de MediaMarkt — 1.189,15 MediaMarkt — 1.599,00 Coolmod — 1.699,95 Amazon — 2.541,03
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Sin embargo, si estamos atentos a ofertas podemos seguir ahorrándonos un pellizco incluso ahora, bien entrado el 2026 y en uno de los momentos más complicados para comprar de los últimos meses. Y si además estamos en plena búsqueda de un portátil gaming con hardware de última generación, entonces estos dos modelos rebajados en el outlet de MediaMarkt se posicionan como unas opciones a tener muy en cuenta:

  • Gigabyte AERO X16 1WH (1.185,15 euros) con AMD Ryzen AI 7 350, NVIDIA RTX 5070, 32 GB de RAM, 1 TB de SSD y panel Quad HD de 16 pulgadas a 165 Hz. En estado "de exposición"
  • HP Omen 16-am0008ns (1.099 euros) con Intel Core 7 240H, NVIDIA RTX 5060, 32 GB de RAM, 1 TB de SSD y panel Quad HD de 16 pulgadas. Nuevo a estrenar
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Con suficiente RAM y SSD como para no necesitar actualizar a corto plazo

Outlet Mediamarkt Oferta

MediaMarkt también vende a través de outlet de eBay, además de en sus tiendas físicas y online. Outlet donde encontramos habitualmente mejores precios, tanto en forma de dispositivos provenientes de devoluciones, de exposición en sus vitrinas y hasta completamente nuevos y a estrenar. Todo ello, con garantía, envíos rápidos y la posibilidad de probar durante 30 días.

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Tanto el Gigabyt AERO como el HP Omen son dos excelentes opciones de compra si buscamos un portátil gaming de en torno a los 1.000 euros con gráfica NVIDIA de última generación (compatible con las versiones más recientes de DLSS) y una combinación de 32 GB de RAM más 1 TB de SSD que evita tener que actualizar (y gastar un dineral) a corto plazo.

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Dos equipos potentes que sirven tanto para jugar a cualquier título actual a 60 fotogramas por segundo estables (e incluso más) y buena calidad gráfica, como para tareas profesionales que requieran potencia gráfica y de CPU: edición gráfica y de vídeo y prácticamente cualquier proceso exigente.

⚡ EN RESUMEN: ofertas portátiles gaming

 LO MEJOR

  • Buen modo de renovar hardware gaming a buen precio en plena crisis del sector
  • Potentes y con GPU NVIDIA de última generación, que se traduce en compatibilidad con las versiones más recientes del DLSS

❌ LO PEOR

  • Uno de ellos no es nuevo a estrenar y esto es algo que no gusta a muchos compradores
  • No cuentan con el hardware más potente del mercado

💡 CÓMPRALOS SI... no quieres esperar a que el mercado se estabilice

⛔ NO LOS COMPRES SI... no vas a sacarles el máximo partido para jugar o en tareas exigentes

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