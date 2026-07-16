MediaMarkt liquida estos portátiles gaming Gigabyte y HP (con 32 GB de RAM y gráfica NVIDIA) en su outlet

No estamos precisamente en el mejor momento que recordamos para renovar nuestro hardware, ya sea en forma de dispositivo móvil, de portátil, de videoconsola o de PC de sobremesa: la crisis del hardware, derivada del auge de la IA, ha encarecido muchísimo los precios. De modo que a día de hoy tenemos que pagar bastante más por lo mismo que nos habría salido considerablemente más barato hace justo un año.

Sin embargo, si estamos atentos a ofertas podemos seguir ahorrándonos un pellizco incluso ahora, bien entrado el 2026 y en uno de los momentos más complicados para comprar de los últimos meses. Y si además estamos en plena búsqueda de un portátil gaming con hardware de última generación, entonces estos dos modelos rebajados en el outlet de MediaMarkt se posicionan como unas opciones a tener muy en cuenta:

Gigabyte AERO X16 1WH (1.185,15 euros) con AMD Ryzen AI 7 350, NVIDIA RTX 5070, 32 GB de RAM, 1 TB de SSD y panel Quad HD de 16 pulgadas a 165 Hz. En estado "de exposición"

(1.185,15 euros) con AMD Ryzen AI 7 350, NVIDIA RTX 5070, 32 GB de RAM, 1 TB de SSD y panel Quad HD de 16 pulgadas a 165 Hz. En estado "de exposición" HP Omen 16-am0008ns (1.099 euros) con Intel Core 7 240H, NVIDIA RTX 5060, 32 GB de RAM, 1 TB de SSD y panel Quad HD de 16 pulgadas. Nuevo a estrenar

Con suficiente RAM y SSD como para no necesitar actualizar a corto plazo

MediaMarkt también vende a través de outlet de eBay, además de en sus tiendas físicas y online. Outlet donde encontramos habitualmente mejores precios, tanto en forma de dispositivos provenientes de devoluciones, de exposición en sus vitrinas y hasta completamente nuevos y a estrenar. Todo ello, con garantía, envíos rápidos y la posibilidad de probar durante 30 días.

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Tanto el Gigabyt AERO como el HP Omen son dos excelentes opciones de compra si buscamos un portátil gaming de en torno a los 1.000 euros con gráfica NVIDIA de última generación (compatible con las versiones más recientes de DLSS) y una combinación de 32 GB de RAM más 1 TB de SSD que evita tener que actualizar (y gastar un dineral) a corto plazo.

Dos equipos potentes que sirven tanto para jugar a cualquier título actual a 60 fotogramas por segundo estables (e incluso más) y buena calidad gráfica, como para tareas profesionales que requieran potencia gráfica y de CPU: edición gráfica y de vídeo y prácticamente cualquier proceso exigente.

⚡ EN RESUMEN: ofertas portátiles gaming ✅ LO MEJOR Buen modo de renovar hardware gaming a buen precio en plena crisis del sector

a buen precio en plena crisis del sector Potentes y con GPU NVIDIA de última generación, que se traduce en compatibilidad con las versiones más recientes del DLSS ❌ LO PEOR Uno de ellos no es nuevo a estrenar y esto es algo que no gusta a muchos compradores

y esto es algo que no gusta a muchos compradores No cuentan con el hardware más potente del mercado 💡 CÓMPRALOS SI... no quieres esperar a que el mercado se estabilice ⛔ NO LOS COMPRES SI... no vas a sacarles el máximo partido para jugar o en tareas exigentes

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