El MacBook Air M5 comienza a recibir buenas ofertas: así es el nuevo precio del ordenador más equilibrado de Apple

Durante los últimos meses hemos visto subidas de precio tanto en ordenadores y otros dispositivos de Apple como en los mismísimos iPhone actuales y de las generaciones anteriores. No obstante, teniendo en cuenta la nueva realidad, que es la de los precios oficiales más elevados, podemos encontrar buenas ofertas. Y una de las mejores la tiene el MacBook Air M5 que se encuentra en MediaMarkt por 1.299 euros.

Un precio más ajustado para el MacBook Air M5

El MacBook Air M5 ha estado más barato antes de su subida de precio. Tras ello, el precio oficial subió hasta los 1.429 euros y de ahí no se ha movido demasiado. Ahora nos encontramos ante la mejor oferta que ha tenido hasta el momento desde que Apple anunció la subida de precios en muchos de sus dispositivos, por lo que es un buen momento de comprar este equipo si lo necesitamos.

Se trata del ordenador portátil más equilibrado de Apple por muchas razones. En primer lugar, hablamos de un ordenador pequeño con pantalla de 13,6 pulgadas que además también es bastante ligero al tener un peso de 1,24 kg. Esto lo hace muy cómodo de llevar en una mochila, tanto por lo poco que ocupa como por lo poco que pesa.

El chip M5 es la guinda del pastel ofreciendo una buena potencia y un rendimiento excelente en tareas de estudio y de trabajo. Además, se presenta con una mejor configuración que la que veíamos en la generación anterior, ofreciendo de base tanto 16 GB de memoria unificada como 512 GB de almacenamiento interno.

Con todo ello, no estamos ante el mejor precio que hemos visto en este ordenador portátil, pero sí ante el mejor precio que ha tenido desde que subió hace escasos meses.

⚡ EN RESUMEN: oferta del macbook air m5 hoy ✅ LO MEJOR Lo que ofrece : es el portátil más equilibrado de Apple.

: es el portátil más equilibrado de Apple. Su chip M5 : ideal para estudiar y trabajar.

: ideal para estudiar y trabajar. Su batería: ofrece una autonomía que ronda las ocho o nueve horas de trabajo intensivo. ❌ LO PEOR Antes de la subida del precio oficial lo llegamos a encontrar más barato. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un ordenador portátil de Apple para estudiar y trabajar. ⛔ NO LO COMPRES SI... Necesitas una mayor potencia o si simplemente no necesitas dar el salto al ecosistema de Apple y te puedes apañar con un ordenador con Windows.

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Imágenes | Álvaro García M. en Applesfera, Apple

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