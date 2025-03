Llevaba tiempo queriendo una VPN para navegar de forma segura y esta oferta de NordVPN me ha convencido

Cada vez hago más compras online, y la seguridad en todas mis transacciones es algo primordial para mí. Sé que una VPN me ayudará (y mucho) a que las compras que realizo desde el móvil o el ordenador sean totalmente seguras. Además, cada vez que me conecto a una red pública, no tendré que preocuparme. Llevaba tiempo pensando en contratar una VPN y he descubierto que el Plan Plus de NordVPN está rebajado a 3,99 euros al mes.

¿En qué consiste el Plan Plus de Nord VPN?

Como suelo conectarme a Internet a través de redes Wi-Fi públicas, tener una VPN me garantiza una mayor seguridad. Aunque hay servicios de VPN gratuitos, yo estaba buscando uno de pago (aunque económico) para poder disfrutar de algunas herramientas extra. En mi búsqueda, me he topado con esta oferta de NordVPN, que me ha parecido muy interesante





NordVPN ofrece varios planes a todos los usuarios que se decidan por contratar una VPN, aunque el Plan Plus es el más demandado por los usuarios que quieren un servicio de este tipo. Pero, ¿qué ofrece este plan de una de las firmas líderes en VPN? Con este plan vas a poder disfrutar de los siguientes servicios:

Una VPN segura y de alta velocidad.

Protección antimalware y protección avanzada de navegación.

Bloqueador de anuncios y rastreadores.

y rastreadores. Gestor de contraseñas con escáner de filtración de datos.

A la hora de contratarlo, pagarás 107,73 euros por los primeros 27 meses (es el precio para dos años, pero consigues tres meses de forma gratuita), por lo que la cuota mensual te sale a 3,99 euros.

También te puede interesar

Panda Dome Premium 2025 – Antivirus Cloud y VPN ilimitada (3 Dispositivos) Amazon — 60,00 € Acaba en ... h … min * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

McAfee Total Protection para 3 dispositivos, 2025 |15 meses Hoy en Amazon — 19,95 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imagen | Freepik y NordVPN

En Xataka | Por qué es peligroso conectarse a Wifis públicas y qué debes hacer para protegerte

En Xataka | Antivirus en Windows 11: qué son, diferencias entre gratis y de pago y los mejores para tu PC