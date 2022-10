La lista de deseos de los editores de Xataka para el Amazon Prime Day de Octubre 2022

Este otoño encontrar chollos va a estar más fácil que nunca. Y es que además del Black Friday 2022, en un par de días tendrá lugar el Prime Day de Octubre 2022 de Amazon. Si todavía no has pensado qué te interesa comprar, todavía estás a tiempo para hacerlo: nosotros te damos algunas ideas, concretamente las nuestras. Hemos preguntado a los editores de Xataka por su lista de deseos para el segundo Amazon Prime Day de 2022. Estas han sido sus respuestas.

Apple Watch 7

La recomendación de Manu García (Visnuh)

Ahora que los precios de todos (o casi todos) los productos de Apple han subido y con la llegada del Series 8, creo que sería el mejor momento para cambiar mi Apple Watch Series 4 por un Series 7 (429 euros).

La verdad es que mi actual reloj sigue funcionando perfectamente; la batería le dura y ninguna función de las que han ido añadiéndose en generaciones posteriores me parece lo suficientemente llamativa, pero el Series 7 sí que me parece interesante por al aumento de tamaño; eso descarta para mí el Series 6.

De momento no estoy viendo ofertas demasiado llamativas, y creo que me va a ser difícil encontrar uno de aluminio sin LTE, de 45mm y en color negro, que es concretamente el modelo que me gustaría encontrar, pero si en el Prime Day de octubre hay una oferta interesante, seria mi momento.

Apple Watch Series 8 (GPS) - Caja de Aluminio en Color Medianoche de 45 mm - Correa Deportiva en Color Medianoche - Talla única PVP en MediaMarkt 429€ Hoy en Amazon por 538,00€

Shokz OpenRun Pro y Kindle Oasis

La recomendación de Javier Penalva

Ya que las salidas que hago en bicicleta suelen ser más solitarias cuando el tiempo empeora, una oferta que espera como agua de mayo es la de unos auriculares de conducción ósea para poder llevarlos sin riesgo mientras hago deporte. En mis favoritos para estar atentos en el Prime Day extraordinario de este año tengo anotados los Shokz OpenRun Pro (165 euros).

Es extraño que en un Amazon Prime Day no haya estupendas y muy tentadoras ofertas de sus productos. Por eso, el Kindle Oasis (209 euros) siempre está en mi lista de seguimiento porque, si la oferta es muy buena, haría el esfuerzo sobre los otros Kindle más asequibles pero menos interesantes que este modelo del que me gusta especialmente su ergonomía y, por qué no, que puede mojarse.

Focos Philips Hue

La recomendación de Miguel López

Estoy estrenando un piso nuevo tras una mudanza caótica, y uno de los planes que tengo es el de dotarla de luces inteligentes en todos los focos. Tras buscar varias opciones todo el mundo me ha recomendado comprar los focos inteligentes de Philips HUE (25,99 euros), por su buena calidad y compatibilidad con HomeKit de Apple. Si aparecen en oferta durante el Prime Day van a caer fácilmente.

Philips Hue - Bombilla inteligente, GU10, Luz cálida y fría, 5W, Compatible con Alexa y Google Home - Pack de 1 Bombilla LED inteligente Hoy en Amazon por 25,99€ PVP en MediaMarkt 25,99€

iPhone 13 Pro

La recomendación de Laura Sacristán

En el puesto número 1 de mi lista de deseos está el iPhone 13 Pro (1129 euros). Mi esperanza era que Apple bajara su precio tras el lanzamiento del iPhone 14, pero no fue así. Así que estaré pendiente de alguna posible oferta en el Prime Day. Si no, me tocará aguantar con mi teléfono actual hasta el Black Friday.

Huawei MateView

La recomendación de Alberto de la Torre

Casi sin darme cuenta del paso del tiempo, llevo dos años y medio trabajando desde casa. Y también llevo dos años y medio preocupado por el cansancio ocular al que estoy sometido. Creo que el principal motivo es que, como a muchos, los confinamientos nos pillaron por sorpresa. Desde entonces trabajo con una vieja tele Samsung que tenía por casa casi olvidada y apenas me servía como pantalla auxiliar en momentos muy puntuales.

Necesito comprarme un monitor y espero que en lo que queda de año (en algunas de las miles de campañas de ofertas existentes) se me ponga a tiro el HUAWEI MateView (549 euros) de 28,2" y relación 3:2, aunque tengo pocas esperanzas. Al contrario que le sucede a mucha gente, creo que una pantalla panorámica me perjudicaría en mi productividad, pues trabajar con dos pantallas en una estoy seguro de que aumentaría mis distracciones.

Por eso he pensado en este monitor con esta relación tan particular. Trabajando en web, mejoraría mucho la escritura de tablas y me entrarían en pantalla muchas más líneas, tanto para escribirlas en el CMS como a la hora de leerlas sin hacer scroll. No utilizo el monitor más que para trabajar (ni videojuegos, ni películas) y nuestro compañero Javier Lacort terminó por convencerme con este artículo.

NVIDIA Shield TV Pro 4K

La recomendación de César Muela

Soy de jugar en PC y también desde el sofá en la tele, y aunque seguramente haya quien me diga "pues para eso cómprate una consola", hasta ahora soy feliz emitiendo el juego desde el PC con Steam Link y un mando de Xbox.

Lo que pasa es que este verano descubrí las bondades del Game Pass, y como todavía no hay app oficial para jugar a Game Pass desde mi tele (ni la espero pronto), la solución se llama NVIDIA Shield TV Pro (219 euros), que ya está por debajo de los 219 euros originales, y espero que con alguna oferta quede un poco mejor de precio.

Otra opción que considero es pillar una Xbox Series S, aunque lo veo poco probable porque el desembolso es casi el doble de lo que me gustaría pagar por el Shield TV Pro.

Nvidia Transmisor multimedia Shield TV Pro 4K HDR Ready Hoy en Amazon por 196,00€

Kindle Paperwhite Essentials Bundle

La recomendación de Jesús León

Aunque me ha pillado un poco de sorpresa este próximo Prime Day, aprovecharé para estar atento a algunos de los modelos de Kindle. Con la mente puesta en Black Friday, no quiero perder de vista alguna posible oferta irresistible.

El nuevo que acaban de anunciar veo difícil que lo rebajen (de hecho ahora es más caro que modelos anteriores), por lo que también estoy atento a este bundle del Kindle Paperwhite (159 euros) que incluye también la funda de piel y el cargador rápido por un precio, ahora mismo, interesante. Y si lo rebajan algo más, será un excelente candidato a mi próximo e-reader.

Kindle Paperwhite Essentials Bundle con Kindle Paperwhite (8 GB, con publicidad), Funda de Piel de Amazon y Cargador Amazon PowerFast (9 W) Hoy en Amazon por 159,97€

SanDisk iXpand Go

La recomendación de Javier Pastor

Tenemos un iPad en casa con poca capacidad de almacenamiento, así que desde hace tiempo las advertencias sobre falta de espacio son continuas.

Comprar un modelo de mayor capacidad requiere una inversión importante y no soy muy amigo de pagar eternamente iCloud, así que si surge alguna oportunidad en llaves de memoria duales —con conector Lightning y USB-A— puede que me lance para tener una forma rápida de ir teniendo esa unidad externa siempre disponible.

La SanDisk iXpand Go (44,99 euros) es una opción, por ejemplo, aunque hay otras de fabricantes menos conocidos que también tendré en el punto de mira.

Fire TV Lite

La recomendación de Antonio Sabán

Para el Prime Day quiero comprar dos Fire TV Lite (19,99 euros). Tengo el modelo 4K para usarlo con proyector y estoy encantado. Tras haber probado los modelos 1080p, creo que el Lite es ideal para todo lo que necesitan dos familiares que tienen tele antigua y llegan a ver Netflix en el móvil.

Apple Watch Series 8

La recomendación de Yúbal Fernández

Con tanto festival de ofertas que tenemos, cada vez se hace más difícil crear una lista de deseos concreta para la próxima, ya que es fácil que cada dos por tres encuentres ofertas interesantes de determinados productos.

Sin embargo, hay uno que sí que tengo en la recámara por si hubiera ofertas. Se trata del Apple Watch Series 8. Teniendo un Series 5 cuya batería empieza a dar signos de agotamiento, tenía muy claro el salto al Series 8, pero el enorme incremento de precio de este dispositivo ha hecho que me lo piense dos veces.

Actualmente estoy entre mantener el Series 5 un cuarto año o saltar al 8, y desde luego que una oferta jugosa en el Prime Day haría que me decantase por la compra, aunque no tengo demasiadas esperanzas.

Además de eso, como coleccionista de música, tengo desde hace meses una lista de deseos de CDs y vinilos en Amazon, y si hay alguno de ellos cuyo precio baje significativamente posiblemente también picotee por aquí.

Amazon eero 6+

La recomendación de José García Nieto

Si Amazon lo deja a buen precio, mi intención es echarle el guante a los Eero 6+ (213 euros). Actualmente tengo unos Eero estándar y la velocidad WiFi no pasa de 100 Mbps, una pena teniendo en cuenta que tengo fibra de 1 Gbps en casa. Con esto, mi intención es aprovechar mejor la conexión WiFi. Los tengo en el radar y siempre me tientan, pero no me termino de lanzar. A ver si esta vez acaban cayendo.

Te presentamos el sistema de Wi-Fi 6 de malla de doble banda Amazon eero 6+, con controlador de Hogar digital inteligente Zigbee integrado, compatible con dispositivos cliente de 160 MHz (pack de 3) Hoy en Amazon por 213,00€

HomePod Mini

La recomendación de Anna Martí

Tras estar probando el HomePod mini (92 euros) para su análisis me acostumbré a tener a mano un altavoz no muy grande y con buena sonoridad (además de tener AirPlay 2, que con un iPhone a mano resulta tan práctico).

Lo que no me parecía cómodo era tenerlo siempre encendido (no es inalámbrico), pero ahora que mi altavoz Bluetooth tiene la batería tan deteriorada (aunque el JBL Pulse 3 sigue sonando de lujo) que igualmente está siempre conectado, me va apeteciendo actualizarlo y un Homepod mini amarillo me hace ojillos.

Hay otras alternativas de Bose y otras marcas que deben sonar genial y no me cierro a nada, pero de momento éste es el más económico que veo (con AirPlay 2, Siri y demás) y con los rumores de que Apple lanzará un nuevo Homepod mini, quizás aún logre estar a mejor precio.

Kindle 2022

La recomendación de Samuel Oliver

En casa no leo mucho, la verdad. Soy más de ver series o jugar a videojuegos. Pero de camino a cualquier parte en el metro, AVE o bus me flipa leer. No exagero si os digo que el 80% de los libros que me he leído este último año ha sido en trayectos de casa al trabajo y del trabajo a casa.

Pero claro, últimamente estoy leyendo mucho Brandon Sanderson y su saga "Archivo de las Tormentas", libros de más de 1200 páginas que no son nada cómodos de leer si encima tienes que hacerlo mientras estás de pie en el metro agarrado a la barra. Así que he decidido dar el salto al Kindle e ir un poco más cómodo en ese sentido.

Además voy a aprovechar que se ha lanzado el modelo de 2022 (109 euros) con mejoras interesantes como más resolución y conector USB-C. No creo que deje de leer en físico porque me flipa la sensación de coger un libro nuevo, la textura, el olor... Pero me lo reservaré para novelas más cortitas.

Nuevo Kindle (modelo de 2022): nuestro Kindle más compacto y ligero, con una pantalla de alta resolución de 300 ppp y 6 pulgadas, y el doble de almacenamiento | Negro, sin publicidad Hoy en Amazon por 109,99€

Joy-Con Nintendo Switch

La recomendación de Javier Lacort

Un par de Joy-Con para la Nintendo Switch (68 euros). No uso mucho esta consola, pero siempre que viene gente a casa acaba siendo lo más utilizado, es muy propensa a la diversión familiar o con amigos sean de la edad que sean, así que aprovecharé para poder aumentar los jugadores simultáneos.

Ring Stick Up y enchufe medidor de consumo Zhurui

La recomendación de Iván Linares

No es que mi presupuesto para cacharros vaya muy holgado a estas alturas del año, seguramente mire por encima y no profundice, que me conozco. Aun así, hay un par de cosillas que quizá sí me agencie en el Amazon Prime Day: una cámara Ring de seguridad y un enchufe inteligente.

Me quedé sin mi cámara exterior de seguridad por un incidente casero (acabó en la basura, mejor no comentar). Con este precedente, me encantaría reemplazar la anterior Ring por el mismo modelo, que me iba muy bien: la Ring Stick Up (69 euros. Me gusta porque la puedo poner en cualquier parte y sin necesidad de llevar un cable. La batería aguanta varios meses, para mi uso es perfecta.

Tengo varios enchufes inteligentes puestos en casa, algunos con medidor de energía. Lo que me falta es un enchufe que registre el gasto de electricidad con mucha precisión, me encantaría utilizarlo para sumar las mediciones de carga a mis análisis. Éste de Zhurui (56 euros me iría muy bien. O algo similar, tendré que ir mirando.

Ring Stick Up Cam Battery de Amazon, cámara de seguridad HD con comunicación bidireccional, compatible con Alexa | Incluye una prueba de 30 días gratis del plan Ring Protect | Color blanco Hoy en Amazon por 69,99€

Evercade Premium Pack, Anno 1800 y Wacom Cintiq 22 DTK2260K0A

La recomendación de Frankie MB

El segundo segundo Prime Day me va a venir de escándalo de cara a varios cumpleaños que se me vienen por delante y sorpresas pre-navideñas que, mucho me temo, no voy a poder compartir aquí: la sección de Selección de Xataka se ha convertido en una de las favoritas de mis familiares y amigos apasionados por la cultura y tecnología. Desde aquí les mando un saludo a todos.

Sin embargo, hay algunos caprichos muy concretos y convenientemente apartados en su propia lista de deseos en caso de una conveniente rebaja de precio. Si alguno de los anteriormente referidos tiene la idea de regalármelos antes del día 11 sería un bonito detalle. Por pedir, que no quede. Mi primer capricho es la Evercade Premium Pack (89 euros), ya que este mismo año sale su sucesora y desaparecerá en cuanto se acaben las existencias.

Realmente tengo todos los juegos de esta consolita retro que puedo enchufar a la tele en PC o Switch, pero su formato de cartuchos coleccionables, también compatible con el nuevo modelo, es pura fantasía para cualquier apasionado por los clásicos de hace décadas. Por otro lado, desde que Rubén escribió en VidaExtra sobre el juego de mesa de Anno 1800 (47 euros) me he paseado por la página de producto más veces de las que admitiré en voz alta. Con una buena rebaja que me lleve directamente a la cesta le dejo de dar vueltas al asunto.

La última plaza de mi listado es un sueño largamente aplazado: una tablet para dibujar y hacer tonterías creativas. Tengo varias apartadas en una lista aparte, pero de cara al Prime Day he metido la Wacom Cintiq 22 DTK2260K0A (939 euros) 22 pulgadas y una marca que me han recomendado hasta la saciedad. Por algo será.

Evercade Premium Pack - Consola portátil con cartuchos retro multijuego Hoy en Amazon por 89,95€

Cargador inalámbrico Amazon Basics

La recomendación de Enrique Pérez

No es la primera vez que un móvil se me estropea a través del puerto USB-C. Así que he decidido que voy a empezar a utilizar más la carga inalámbrica. Busco un cargador para tener en el escritorio y donde poder dejar el Pixel 6 Pro.

El de Amazon Basics (19 euros) con carga Qi de 15W me parece bastante minimalista y calidad-precio me encaja. Al ser de la propia Amazon, espero que la compañía decida rebajarlo aunque sea para acercarse a los 15 euros.

Amazon Basics – Almohadilla de carga inalámbrica de 15 W con certificación Qi Hoy en Amazon por 19,15€

Google Pixel 6 y Logitech G302

La recomendación de Carlos Castillo

Como cada año después del verano, tengo en el radar varias compras tecnológicas de cara al Black Friday. Pero en esta ocasión es posible que me haga con ellas incluso antes, si cuentan con buenos precios en este período de ofertas de Amazon.

Lo principal a lo que quiero hincarle el diente es el Pixel 6 (501 euros) que con la llegada del nuevo modelo, el Pixel 7, espero que baje aún más de precio.

Ya toca renovar mi viejo OnePlus y volver a Android stock es para mí un must have. Y por (ojalá) menos de 500 euros, no encuentro candidato mejor.

Google Pixel 6 - Teléfono móvil libre 5G Android con cámara de 50 megapíxeles y lente de gran angular - [128 GB] - [Carbón] Hoy en Amazon por 516,00€

De paso, me vendría bien renovar ratón gaming. Mi actual Logitech G203 empieza a fallar en la rueda de scroll y cambiar de arma en Call of Duty: Warzone sin querer y en el peor momento posible puede ser (de hecho, lo es) fatal.

Así que he pensado en su variante inalámbrica, el Logitech G302 (52 euros) que uso en mi portátil gaming y con el que me encuentro súper cómodo. Es pequeño y ligero, y con sus 6 botones y sus 12.000 DPI tengo más que suficiente tanto para jugar como para trabajar. Si ronda los 30 euros caerá sí o sí.

Más ofertas

Si te haces de Amazon Prime, dispones de 30 días de prueba gratis (después 49,90 euros al año) para disfrutar de envíos rápidos gratis, accesorio prioritario a ofertas, servicios como Prime Video, Prime Music y almacenamiento de fotos ilimitado. Además, si eres estudiante, hacerte de Prime Student cuesta la mitad y dispones de 90 días de prueba. También puedes probar gratis durante 30 días servicios como Kindle Unlimited o Audible.

Puedes estar al día y en cada momento informado de las principales ofertas y novedades de Xataka Selección en nuestro canal de Telegram o en nuestros perfiles de Twitter, Facebook y la revista Flipboard.

En Xataka Selección publicamos las mejores ofertas en tecnología, informática y electrónica de los principales comercios de internet. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka