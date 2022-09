Amazon tendrá otro Prime Day este 2022: estas son las fechas, duración y novedades

Este 2022 Amazon no tendrá un Prime Day como es habitual, sino dos. Además del pasado Prime Day de los días 12 y 13 de Julio, tienes otra oportunidad para aprovechar sus ofertas exclusivas para usuarios de Prime: tendrá una duración de 48 horas, que caerán concretamente los días 11 y 12 de octubre. Estas son sus novedades.

Fechas y duración del segundo Amazon Prime Day 2022

La principal novedad con la que Amazon sorprende este año es la celebración de su festival de ofertas exclusivas para usuarios de Prime no una, sino dos veces este 2022.

El nuevo Amazon Prime Day 2022 tendrá lugar el martes 11 de octubre a las 00:00 horas y acabará el miércoles 12 de octubre a las 23:59 horas, con la particularidad de que este segundo día será festivo en toda España.

Como es habitual en este festival de ofertas de Amazon, todavía no se conocen qué ofertas habrá, si bien los dispositivos de Amazon (Echo, Fire TV, etc) tienen todas las papeletas para contar con buen descuento. Además cabe esperar que estas lleguen de forma progresiva a lo largo de esas 48 horas y que haya cupones exclusivos de descuento. No obstante, es cuestión de tiempo que se activen de forma inminente las ofertas anticipadas.

Ofertas exclusivas para usuarios Amazon Prime

Recuerda que solo podrán beneficiarse de las ofertas del nuevo días del Prime Day 2022 los usuarios Amazon Prime. Si todavía no lo has probado, tienes la opción de activar la prueba gratis de 30 días de Amazon Prime y aprovechar sus ventajas:

Envíos rápidos y gratis.

Prime Video, para disfrutar de películas y series, con títulos originales y grandes éxitos.

El servicio de música en streaming Amazon Music, con más de dos millones de canciones y podcasts.

Amazon Photos con almacenamiento ilimitado de fotos en la nube para usuarios de Prime.

Prime Gaming , con juegos nuevos cada mes, contenido exclusivo y más.

Prime Reading para amantes de la lectura, con acceso a cientos de eBooks.

Si después del periodo de prueba en Amazon Prime, decides continuar tu suscripción, entonces pasarás a pagar 49,90 euros al año. Si eres estudiante universitario, entonces podrás disfrutar de las ventajas Amazon Prime con hasta 50% de descuento, es decir, 2,49 euros al mes o 36 euros al año.

En Xataka Selección cubriremos el nuevo festival de ofertas de Amazon en directo y con actualización continua, seleccionando y publicando las mejores ofertas de tecnología, electrónica e informática más interesantes para que no te pierdas nada.

Más ofertas

Si te haces de Amazon Prime, dispones de 30 días de prueba gratis (después 49,90 euros al año) para disfrutar de envíos rápidos gratis, accesorio prioritario a ofertas, servicios como Prime Video, Prime Music y almacenamiento de fotos ilimitado. Además, si eres estudiante, hacerte de Prime Student cuesta la mitad y dispones de 90 días de prueba. También puedes probar gratis durante 30 días servicios como Kindle Unlimited o Audible.

Puedes estar al día y en cada momento informado de las principales ofertas y novedades de Xataka Selección en nuestro canal de Telegram o en nuestros perfiles de Twitter, Facebook y la revista Flipboard.

En Xataka Selección publicamos las mejores ofertas en tecnología, informática y electrónica de los principales comercios de internet. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka