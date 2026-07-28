Ya en Lidl la solución económica para borrar las manchas del sofá o el coche

Lidl es un supermercado donde se pueden encontrar muchísimos productos variados, sobre todo en la sección de bazar. La tienda va renovando todo lo que vende y cada poco tiempo podemos descubrir algunos dispositivos de lo más interesantes, como es el caso del aspirador quitamanchas Silvercrest que ahora mismo se encuentra a un precio de 49,99 euros.

Como alternativa, por si se agota el modelo de Lidl o simplemente estás buscando otro dispositivo, Amazon tiene el Ufesa Eden 600 por un precio de 69,29 euros. Es más caro, pero también más completo, ofrece una potencia de 600W y actualmente es el más vendido de Amazon en la sección "Aspiradoras para alfombras".

Una solución para quitar las manchas del sofá o del coche

En cualquier caso, si nos centramos en el aspirador que vende el supermercado Lidl, lo más destacable es que nos encontramos ante un dispositivo muy manejable, ya que cuenta con un formato lo suficientemente compacto como para poder utilizarlo de forma cómoda y trasladarlo de un lado a otro para eliminar la suciedad de cualquier rincón, e incluso del sofá o del coche.

Al tratarse de un aspirador portátil, viene con una batería incorporada de 2.200 mAh, ofreciendo de esta forma una autonomía teórica de 25 minutos. También viene con un par de cepillos intercambiables para utilizarlos según la situación:

Cepillo de rodillo giratorio para manchas difíficiles.

para manchas difíficiles. Cepillo plano para manchas superficiales.

También cabe decir que el aspirador cuenta con un depósito de agua sucia de 290 ml y un depósito de agua limpia que tiene una capacidad de 170 ml. Además, viene con dos modos de potencia y también con luz LED para que la suciedad sea más visible.

⚡ EN RESUMEN: Aspirador quitamanchas Silvercrest ✅ LO MEJOR Su formato : es un aspirador quitamanchas portátil que permite utilizarlo de forma cómoda.

: es un aspirador quitamanchas portátil que permite utilizarlo de forma cómoda. Sus dos cepillos que son ideales para determinadas situaciones. ❌ LO PEOR Su batería puede quedarse algo justa dependiendo de lo que queramos limpiar.

dependiendo de lo que queramos limpiar. Tarda entre cuatro y cinco horas en cargarse. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un dispositivo portátil que te permita tanto limpiar el coche como limpiar el sofá de casa. ⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres limpiar zonas muy grandes. Los 25 minutos de autonomía pueden quedarse algo justitos.

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Imágenes | Lidl y Compradicción (cabecera), Silvercrest

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