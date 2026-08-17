Lidl agota su máquina para hacer agua con gas embotellada, pero hemos encontrado una alternativa mucho más completa

De entre todos los dispositivos que tiene Lidl en su catálogo de bazar, que no son pocos, hay uno que debería haber llegado hoy a la tienda online, pero que se ha agotado (posiblemente se lanzase antes de tiempo): la máquina para hacer agua con gas embotellada de Silvercrest que costaba 29,99 euros.

Si te gusta el agua con gas y quieres tener ahora mismo una máquina para poder hacerla, Amazon tiene de oferta la Philips GoZero por 63,96 euros. Sí, es más cara, pero es muy compacta y viene con algunos añadidos interesantes.

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Una máquina para preparar agua con gas en cualquier lugar

Máquina para hacer agua con gas de Silvercres (izquierda) y Philips GoZero (derecha).

La Philips GoZero es una máquina para hacer agua con gas que es bastante pequeña, por lo que cabe perfectamente en casi cualquier cocina. Tiene un diseño muy elegante y además el proceso de carbonatación se realiza en tres sencillos pasos: colocar la botella, pulsar el botón y retirar la botella.

Incluye un cilindro de CO2 (la de Lidl, por ejemplo, no lo incluye) con el que podemos tener hasta 60 litros de agua con gas, aunque la cifra varía dependiendo del nivel de carbonatación. También viene con una botella sin BPA con capacidad de un litro.

También cabe mencionar que, tal y como comenta la propia marca, la Philips GoZero funciona sin electricidad, lo que permite que se pueda llevar a cualquier lado. Además, también permite regular el nivel de carbonatación repitiendo el procesao de carbonatación para conseguir más o menos burbujas.

⚡ EN RESUMEN: oferta de la Philips GoZero hoy ✅ LO MEJOR La capacidad de agua que se puede hacer con una sola botella de CO2.

El diseño compacto. ❌ LO PEOR Es más cara que la que venía Lidl, aunque esta última no traía botella de CO2.- 💡 CÓMPRALO SI... Te gusta el agua con gas y quieres disfrutar de ella en casa, sobre todo con un dispositivo que no ocupa demasiado en la cocina. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres esperar a ver si Lidl repone unidades de la máquina de Silvercrest.

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Imágenes | Lidl y Compradicción, Silvercrest, Philips

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