Lidl agota su aire acondicionado portátil tres en uno, pero hay una alternativa que cuesta lo mismo y la puedes comprar ya

Lidl suele tener en su sección de Bazar muchísimos productos que destacan, sobre todo, por la relación calidad-precio, por lo que es normal que se agoten pronto. El aire acondicionado portátil de Tronic (costaba 209,99 euros), por ejemplo, ya se ha agotado de su tienda online, pero si quieres una alternativa que puedas comprar ahora mismo, el Cecotec ForceClima 7150 Style Connected se encuentra disponible en Amazon por 208,56 euros.

Eso sí, Amazon no suele tener demasiado stock de este aire acondicionado, por lo que es posible que no tarde mucho en agotarse.

Cecotec ForceClima 7150 Style Hoy sin stock en Amazon El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un dispositivo tres en uno

El Cecotec ForceClima 7150 Style Connected es un aire acondicionado portátil que guarda algunas similitudes con el de Tronic más allá de su precio. Por ejemplo, también cuenta con triple función de refrigeración, ventilación y deshumidificación, lo que permite que lo utilicemos para diversos momentos.

Ofrece 1.750 frigorías y según la marca cubre hasta 20 metros cuadrados. Tiene dos velocidades y viene con un modo Noche para que haga menos ruido y así podamos conciliar mejor el sueño, incluye un depósito de agua de 20 litros para la función de deshumidificación y además cuenta con apagado automático con la posibilidad de programación de hasta 24 horas.

También cabe añadir que por la parte superior nos encontramos con el panel táctil que permite utilizar cada una de sus funciones y modos, aunque viene con un mando si queremos configurar la temperatura a distancia. También incluye ruedas para que se pueda utilizar en diferentes habitaciones y podamos trasladar el dispositivo de forma cómoda.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Cecotec ForceClima 7150 Style Connected hoy ✅ LO MEJOR Su triple función de refrigeración, ventilación y deshumidificación.

de refrigeración, ventilación y deshumidificación. Incluye ruedas para trasladarlo a otras habitaciones. ❌ LO PEOR Algunos usuarios de Amazon mencionan que hace un poco de ruido. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un dispositivo que te permita trasladarlo para refrigerar varias habitaciones de la casa. ⛔ NO LO COMPRES SI... Únicamente lo vas a utilizar en una sola habitación y prefieres tener un modelo más silencioso a la par que más potente (en ese caso valoraría uno de split).

También te puede interesar

Olimpia Splendid, Dolceclima Slim 8 WWB, Climatizador Portátil 8.000 BTU/h, UltraSlim Diseño, Clase A, Potencia 2,1 kW, Funciones Enfriamiento, Deshumidificación, Ventilación Hoy en Amazon — 323,60 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Midea FZ10-17JR - Ventilador de torre silencioso con mando a distancia (92 cm, temporizador, 7 horas, 3 modos, 3 velocidades, 45 W), color negro Hoy en Amazon — 98,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Lidl y Compradicción (cabecera), Cecotec

En Xataka | Mejores ventiladores conectados (2026). Cuál comprar y cinco modelos recomendados

En Xataka | Ventilador de techo silencioso: ¿cuál comprar? Consejos y recomendaciones