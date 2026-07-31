Le das dos toques al cristal y ves el interior: este frigorífico top de LG con 635 litros alcanza su precio mínimo

Si estás pensando renovar el electrodoméstico principal de tu cocina y buscas dar el salto definitivo a la gama alta sin pagar un precio desorbitado, esta es una de esas oportunidades que no se ven todos los días. Ahora, en PcComponentes, tienes disponible a precio mínimo histórico (1.299 euros frente a los 2.949 euros que suele costar) este frigorífico americano LG GSXV90MBAE, famoso por su icónica puerta de cristal transparente.

Podrás ver el interior del frigorífico sin abrir la puerta

El gran elemento diferencial de este frigorífico es, sin duda, su sistema InstaView Door-in-Door. Con solo hacer dos toques sobre el panel de cristal templado, el interior se ilumina al instante. Esto te permitirá comprobar qué tienes en la nevera sin necesidad de abrir la puerta, lo que evita pérdidas innecesarias de aire frío y ayuda a reducir el consumo energético.

Además, incorpora el sistema de ventilación DoorCooling+, que emite una cascada de aire frío en la parte superior del frontal para enfriar mucho más rápido que los sistemas convencionales, manteniendo la temperatura constante incluso en los estantes de la puerta.

Con 635 litros de capacidad total, te olvidarás para siempre de los problemas de espacio al hacer compras grandes. Su distribución de estilo americano (side-by-side) organiza de forma impecable congelador y refrigerador en dos compartimentos verticales de fácil acceso.

Su dispensador exterior de agua y hielo cuenta con tecnología UVnano, un sistema de luz ultravioleta que desinfecta la boquilla del dispensador automáticamente cada hora, eliminando hasta el 99,99% de las bacterias.

Por su parte, el compresor Smart Inverter, junto al sistema LinearCooling reduce las fluctuaciones de temperatura en solo más/menos 0,5 °C, consiguiendo que la fruta, la verdura y la carne fresca mantengan su sabor y textura durante mucho más tiempo.

Gracias a la conectividad WiFi y la app LG ThinQ, puedes ajustar la temperatura, activar la congelación rápida o recibir alertas si te has dejado la puerta abierta directamente desde tu smartphone.

⚡ EN RESUMEN: oferta para el frigorífico combi americano LG GSXV90MBAE hoy ✅ LO MEJOR La tecnología InstaView es útil de verdad: no es solo un truco estético; ver el interior con dos toques reduce drásticamente las aperturas de puerta y evita pérdidas de aire frío, reflejándose en la factura eléctrica.

no es solo un truco estético; ver el interior con dos toques reduce drásticamente las aperturas de puerta y evita pérdidas de aire frío, reflejándose en la factura eléctrica. Capacidad colosal y muy bien organizada: sus 635 litros permiten hacer compras gigantescas sin tener que jugar al Tetris con los tuppers y las bandejas. ❌ LO PEOR Dimensiones exigentes... Con sus más de 91 cm de ancho y casi 74 cm de fondo, necesitas una cocina espaciosa y medir muy bien los accesos (pasillos y puertas) para la entrega.

Con sus más de 91 cm de ancho y casi 74 cm de fondo, necesitas una cocina espaciosa y medir muy bien los accesos (pasillos y puertas) para la entrega. El congelador en columna puede quedarse estrecho... Al ser un formato side-by-side tradicional, las baldas del congelador son altas pero algo estrechas para almacenar bandejas o cajas muy anchas (como pizzas familiares). 💡 CÓMPRALO SI... Necesitas organizar grandes volúmenes de comida a la semana y quieres mantenerla en perfecto estado más tiempo. ⛔ NO LO COMPRES SI... Sueles guardar tartas, piezas enteras de gran tamaño o pizzas familiares en el congelador, te resultará más cómodo un frigorífico tipo Combi o French Door (con congelador en los cajones inferiores).

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Imágenes | LG

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