El Kobo Libra Colour por fin baja de precio: un eReader grande y con botones que es perfecto para devorar libros

Han pasado unos meses desde que Rakuten Kobo subió el precio de algunos de sus eReaders y desde entonces no hemos visto muy buenas ofertas, ni siquiera en el Prime Day, algo que, por otro lado, es lógico teniendo en cuenta que las ofertas en eReaders suelen caer en los Kindle. Pero eso se ha acabado, y es que durante la nueva campaña de MediaMarkt se puede comprar el Kobo Libra Colour por 203,15 euros (antes 269 euros). No obstante, para poder comprarlo a este precio, hay que estar registrado en la tienda e iniciar sesión para ver el descuento.

Un eReader a color con botones y pantalla táctil

Desde su lanzamiento, hemos visto muchísimas ofertas en el Kobo Libra Colour, y ahora estamos ante una de las mejores con una diferencia de aproximadamente 15 euros. De hecho, ahora mismo se encuentra con un precio que no solíamos ver antes de la subida del precio oficial el pasado mes de mayo.

El Kobo Libra Colour es un eReader o lector de libros electrónicos especialmente interesante porque incorpora una pantalla E Ink Kaleido 3 a color, por lo que es ideal si buscamos una mejor experiencia a la hora de leer cómics y revistas, si queremos ver las portadas o ilustraciones a color o si simplemente queremos subrayar texto a color para diferenciar los diálogos de cada personaje.

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También cuenta con una diagonal de siete pulgadas, por lo que los cómics se ven mejor que en el modelo Clara Colour (mejor y más grandes sin necesidad de hacer zoom). Es un lector que, además, es resistente al agua y que incorpora una botonera para poder pasar las páginas, por lo que así no se ensucia tanto la pantalla al deslizar con el dedo. No obstante, también se puede hacer de esta forma, ya que la pantalla es táctil.

⚡ EN RESUMEN: oferta del iPhone 14 hoy ✅ LO MEJOR Su precio : es de los mejores que hemos visto hasta la fecha, incluso teniendo en cuenta la subida del precio oficial.

: es de los mejores que hemos visto hasta la fecha, incluso teniendo en cuenta la subida del precio oficial. Su pantalla : es de siete pulgadas y a color.

: es de siete pulgadas y a color. La botonera, que permite pasar o retroceder las páginas de forma cómoda. ❌ LO PEOR La pantalla está bien, pero... para leer ciertos cómics, como los occidentales, hay que hacer zoom, por lo que la experiencia no es igual que a la hora de leer manga, por ejemplo, que son libros con un formato más compacto. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un buen eReader para leer manga, revistas y ciertos cómics. La botonera es bastante útil y la resistencia al agua permite que podamos leer con tranquilidad durante el verano si estamos al lado de una piscina. ⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres leer sobre todo cómics occidentales, que en formato físico tienen un tamaño grande y en el eReader se verán pequeños, por lo que habrá que hacer zoom. En ese caso, es mejor apostar por un eReader a color grande (como el Kindle Scribe Colorsoft) o una tablet.

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Imágenes | Rakuten Kobo

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