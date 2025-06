Jamás pensé que lo diría, pero uno de mis juegos favoritos de Xbox llegará a PlayStation 5. Ya se puede reservar a precio reducido

En aquel lejano 2009 me compré la Xbox 360 junto al 'Gears of War 2'. Me gustó tanto que no dudé en comprar el 'Gears of War', el título que dio origen a la saga y que, al menos en su historia, consiguió gustarme incluso más. En todos estos años no imaginé que podría llegar a jugar a este videojuego (el primero) en PlayStation 5, pero el próximo 26 de agosto podré hacerlo. Las reservas ya se han abierto y tiendas como Xtralife lo tienen a precio reducido: en este caso su precio es de 39,95 euros, barato incluso para ser una remasterización.

Un videojuego clave para Xbox

'Gears of War' fue un videojuego clave para otros videojuegos. Aunque no fue el creador del mítico sistema de coberturas que hemos visto desde entonces, sí que fue el título que las popularizó por todo lo que ofrecían a nivel jugable, sobre todo de cara al multijugador que permitía enfrentarse a enemigos de muchas formas diferentes —algo que, por otro lado, se explotó mucho más en la segunda entrega—.

Pero si hay algo por lo que se caracteriza el primer videojuego es por su historia. No sólo por lo relevante para la saga, porque conocemos a los personajes o por su narrativa, sino también porque se trata de un título con un ambiente mucho más opresivo que en las entregas posteriores. La aparición de Marcus Fenix o Dominic Santiago son clave (al fin y al cabo son dos de los personajes con mayor relevancia), pero también lo son otros tanto como el Teniente Kim y, por supuesto, Raam, uno de los mayores (y mejores) enemigos de la saga.

El videojuego se lanzará el próximo 26 de agosto con un precio reducido. Únicamente estará disponible en formato físico para PlayStation 5 y no para Xbox (algo previsible teniendo en cuenta que Xbox está apostando más por Game Pass). Si alguna vez te ha interesado la saga, ahora, mejor que nunca, puedes empezar por el principio con una remasterización que, según lo que hemos podido ver, pinta muy bien.

También te puede interesar

Kingdom Come Deliverance II Gold Edition Hoy en Amazon — 59,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

PlayStation 5- AstroBot™ Hoy en Amazon — 54,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Xbox, The Coalition

En Xataka | PlayStation 5 Pro vs PlayStation 5: estas son todas las diferencias entre las dos consolas de Sony

En Xataka | Hace dos años me compré una PS5. Ojalá alguien me hubiese dicho que también necesitaba estos complementos