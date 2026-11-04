Ikea tiene (por menos de 5 euros) el altavoz Bluetooth mini perfecto para llevar la música a cualquier rincón de casa o la calle

Escuchar podcasts mientras cocinas, poner música de fondo en el escritorio o ambientar la ducha sin tener que gastar mucho, es posible gracias a las soluciones de mini audio. En Ikea puedes comprar el KALLSUP, un diminuto altavoz portátil Bluetooth que sorprende por sus prestaciones a un precio imbatible de tan solo 4,99 euros.

KALLSUP Altavoz portátil Bluetooth PVP en Ikea — 4,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Ultracompacto, 9 horas de autonomía y modo multialtavoz

Con un formato cúbico minimalista, firmado por el diseñador Ola Wihlborg, este altavoz Bluetooth mide apenas 7 cm de lado y pesa 220 gramos, lo que permite llevarlo o guardarlo en cualquier bolsillo sin esfuerzo.

Su batería integrada (que se recarga mediante USB-C) aguanta hasta nueve horas de uso continuo con el volumen al 50%. Además, su función multialtavoz en cadena permite vincular varias unidades de KALLSUP entre sí, para que reproduzcan el sonido de forma sincronizada.

Utiliza conectividad Bluetooth estándar con alcance de al menos 10 metros de distancia respecto al móvil, tablet o PC. Por último, destacar que este mini altavoz de Ikea está fabricado en plástico ABS duradero y lo puedes comprar en tres colores: blanco, rosa y verde-amarillo.

⚡ EN RESUMEN: altavoz bluetooth KALLSUP ✅ LO MEJOR Modo cadena (Multi-speaker): la posibilidad de vincular varios altavoces KALLSUP juntos para potenciar el volumen es una función inusual en este rango de precio.

la posibilidad de vincular varios altavoces KALLSUP juntos para potenciar el volumen es una función inusual en este rango de precio. Autonomía razonable: sus 9 horas de reproducción con un uso medio rinden por encima de lo esperado para un cuerpo tan pequeño. ❌ LO PEOR Potencia modesta (3 W)... Sirve para acompañar o escuchar contenidos a corta distancia; no esperes graves retumbantes ni volumen suficiente para una fiesta.

Sirve para acompañar o escuchar contenidos a corta distancia; no esperes graves retumbantes ni volumen suficiente para una fiesta. Cable no incluido... Se recarga mediante puerto USB-C, pero ni el cable ni el cargador de pared vienen incluidos en la caja. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un altavoz secundario para la cocina o el baño y no tienes mucho espacio para colocarlo. ⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas graves profundos, matices en la música o potencia para exteriores, conviene invertir en modelos de gama superior.

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Imágenes | Sony

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