Ikea tiene (por menos de 5 euros) el altavoz Bluetooth mini perfecto para llevar la música a cualquier rincón de casa o la calle

Escuchar podcasts mientras cocinas, poner música de fondo en el escritorio o ambientar la ducha sin tener que gastar mucho, es posible gracias a las soluciones de mini audio. En Ikea puedes comprar el KALLSUP, un diminuto altavoz portátil Bluetooth que sorprende por sus prestaciones a un precio imbatible de tan solo 4,99 euros.
KALLSUP Altavoz portátil Bluetooth
Ultracompacto, 9 horas de autonomía y modo multialtavoz
Con un formato cúbico minimalista, firmado por el diseñador Ola Wihlborg, este altavoz Bluetooth mide apenas 7 cm de lado y pesa 220 gramos, lo que permite llevarlo o guardarlo en cualquier bolsillo sin esfuerzo.
Su batería integrada (que se recarga mediante USB-C) aguanta hasta nueve horas de uso continuo con el volumen al 50%. Además, su función multialtavoz en cadena permite vincular varias unidades de KALLSUP entre sí, para que reproduzcan el sonido de forma sincronizada.
Utiliza conectividad Bluetooth estándar con alcance de al menos 10 metros de distancia respecto al móvil, tablet o PC. Por último, destacar que este mini altavoz de Ikea está fabricado en plástico ABS duradero y lo puedes comprar en tres colores: blanco, rosa y verde-amarillo.
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⚡ EN RESUMEN: altavoz bluetooth KALLSUP
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✅ LO MEJOR
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❌ LO PEOR
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💡 CÓMPRALO SI... Buscas un altavoz secundario para la cocina o el baño y no tienes mucho espacio para colocarlo.
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⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas graves profundos, matices en la música o potencia para exteriores, conviene invertir en modelos de gama superior.
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