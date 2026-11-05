HP lanza ofertas en todos estos ordenadores portátiles, de sobremesa y all-in-one que son ideales para estudiar o trabajar

Se acerca el Black Friday y se nota en el número y calidad de ofertas que estamos encontrando, incluso en algunas tiendas oficiales de marcas. Un buen ejemplo lo tenemos en HP que ha lanzado descuentos en un buen surtido de ordenadores con distinto formato y que son ideales para estudiar y trabajar. Además, todos ellos vienen con Windows 11 Home o Windows 11 Pro.

HP OmniBook 3 por 699 euros, un ordenador con pantalla 2K y 16 GB de RAM.

por 699 euros, un ordenador con pantalla 2K y 16 GB de RAM. HP OmniBook 5 Flip por 1.049 euros, un convertible con 1 TB de SSD y pantalla OLED 2K.

por 1.049 euros, un convertible con 1 TB de SSD y pantalla OLED 2K. HP ProBook 4 por 1.208,79 euros, un portátil de 16 pulgadas con Windows 11 Pro.

por 1.208,79 euros, un portátil de 16 pulgadas con Windows 11 Pro. HP All in One por 999 euros, un ordenador todo en uno con pantalla de 27 pulgadas.

por 999 euros, un ordenador todo en uno con pantalla de 27 pulgadas. HP ProDesk 4 por 1.238,01 euros, un ordenador de sobremesa que incluye ratón.

HP All in One PVP en HP — 999,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

HP OmniBook 3

Si únicamente buscamos un ordenador portátil sencillo y, sobre todo, compacto, el HP OmniBook 3 ahora mismo se puede comprar por 699 euros (antes 999 euros). Se trata de un modelo que destaca principalmente por contar con una pantalla con resolución 2K, pero además también viene con Windows 11 Home, su pantalla es de 14 pulgadas, el procesador es el Intel Core 5 - 120U y viene con una configuración de 16 GB de RAM y 512 GB de SSD.

HP OmniBook 3 PVP en HP — 699,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

HP OmniBook 5 Flip

Si no tenemos claro sobre comprar un portátil o una tablet, el HP OmniBook 5 Flip ha bajado hasta los 1.049 euros (antes 1.429 euros). Se trata de un convertible con pantalla de 14 pulgadas cuyo panel OLED es táctil y ofrece una resolución 2K. También viene con Windows 11 Home, su procesador es el Intel Core 5 - 120U y viene con una configuración de 16 GB de RAM y 1 TB de SSD.

HP OmniBook 5 Flip PVP en HP — 1.049,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

HP ProBook 4

Para un uso más profesional, en la tienda podemos encontrar el HP ProBook 4 por un precio de 1.208,79 euros (antes 1.631,87 euros). Incluye Windows 11 Pro, su pantalla es de 16 pulgadas, ofrece una resolución WUXGA (1920 x 1200p), el procesador es el Intel Core Ultra 5 - 225U y viene con una configuración de 16 GB de RAM y 512 GB de SSD.

HP ProBook 4 PVP en HP — 1.208,79 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

HP All in One

En cambio, si queremos estudiar o trabajar únicamente en casa, en la podemos encontrar rebajado el HP All in One por 999 euros (antes 1.349 euros). Se trata de un ordenador todo en uno que incluye teclado y ratón, webcam y monitor de 27 pulgadas. Cuenta con Windows 11 Home, su pantalla ofrece una resolución Full HD, el procesador es el Intel Core i5 - 1335U y cuenta con una configuración de 16 GB de RAM y 1 TB de SSD.

También está disponible el mismo ordenador, pero con 32 GB de RAM, por un precio de 1.499 euros en lugar de 1.999 euros.

HP All in One PVP en HP — 999,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

HP ProDesk 4

Por último, si ya tenemos un monitor y los periféricos necesarios para estudiar o trabajar, la marca ha bajado el precio del HP ProDesk 4 hasta los 1.238,01 euros (antes 1.399,91 euros). En este caso, hablamos de un ordenador que cuenta con Windows 11 Pro, viene con ratón incluido, su procesador es el Intel Core Ultra 5 - 235 y cuenta con una configuración de 16 GB de RAM y 512 GB de SSD.

HP ProDesk 4 PVP en HP — 1.238,01 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | HP

En Xataka | Mejores ratones en calidad precio. Cuál comprar en función del uso y ocho modelos recomendados

En Xataka | Mejores teclados gaming 2026. Cuál comprar en función del uso y 8 modelos recomendados