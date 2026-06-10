Hoy en PcComponentes puedes llevarte esta enorme tele Philips de 65 pulgadas a precio mínimo histórico

Si estás pensando en renovar el televisor del salón para montarte un auténtico cine en casa antes de las grandes citas deportivas (como el Mundial 2026) o los estrenos de las vacaciones, dar el salto a las 65 pulgadas suele dar algo de respeto al mirar la cartera. Aunque, por suerte, PcComponentes tiene una tele en oferta que te puede interesar.

Estamos hablando de la Philips 65PUS7000, una smart TV descomunal que cuenta con todo lo necesario para disfrutar del mejor streaming actual. Mientras que su coste habitual suele superar la barrera de los 600 euros, ahora la tienes disponible en PcComponentes con un 55% de descuento, por 399 euros, alcanzando así su precio mínimo histórico.

Una tele de grandes dimensiones a precio reducido

El principal atractivo de esta televisión salta a la vista y es su panel de 65 pulgadas (casi 165 centímetros de diagonal) que transforma la experiencia visual en estancias medianas y grandes. Cuenta con resolución 4K Ultra HD nativa, lo que garantiza buena nitidez, incluso aunque te sientes relativamente cerca de la pantalla.

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A nivel de procesado de imagen, este modelo es compatible con los formatos de alto rango dinámico más extendidos, incluyendo el HDR10+. Esto se traduce en que, al ver contenidos compatibles en plataformas de streaming como Netflix, Disney+ o Prime Video, disfrutarás de unos negros mucho más profundos (aunque sin llegar al nivel del OLED), contraste realzado y colores vibrantes.

En el apartado del sonido, Philips no ha querido quedarse corta. La televisión integra altavoces compatibles con Dolby Atmos, una tecnología de audio envolvente que simula una experiencia de cine tridimensional.

El sistema de smart TV está impulsado por Titan OS (plataforma propia de Philips) y ofrece un acceso rápido y fluido a todas las apps de streaming que sueles usar en el día a día. Además, integra conectividad WiFi y de su diseño se pueden destacar sus marcos extremadamente delgados que maximizan la superficie de pantalla.

⚡ EN RESUMEN: oferta para smart tv philips 65PUS7000 hoy ✅ LO MEJOR Relación pulgadas-precio insuperable: llevarse un panel de 65 pulgadas de una marca de primer nivel por este coste es un auténtico chollo.

llevarse un panel de 65 pulgadas de una marca de primer nivel por este coste es un auténtico chollo. Soporte para HDR10+ y Dolby Atmos: el combo perfecto para exprimir al máximo las películas y series de las plataformas de streaming. ❌ LO PEOR No incluye Ambilight... Al tratarse de la serie de entrada (7000), prescinde del famoso sistema de luces traseras de Philips.

Al tratarse de la serie de entrada (7000), prescinde del famoso sistema de luces traseras de Philips. Ángulos de visión... Al usar paneles que priorizan el contraste nativo, la imagen puede perder un punto de viveza si te sientas muy de lado respecto a la televisión. 💡 CÓMPRALO SI... Tu prioridad absoluta es rellenar el mueble del salón con 65 pulgadas sin pulirte el presupuesto del mes. ⛔ NO LO COMPRES SI... Tu estándar de calidad exige la pureza de un panel OLED o MiniLED para ver películas a oscuras, este modelo LED de entrada se te quedará corto.

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Imágenes | Philips y Webedia

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