Hoy en Lidl el accesorio en tono pastel ideal para tu cafetera por menos de 18 euros

Si quieres disfrutar en casa de un café con espuma cremosa al más puro estilo de cafetería sin invertir en una máquina profesional, Lidl tiene la solución perfecta dentro de su catálogo de pequeños electrodomésticos. Hablamos del espumador de leche Silvercrest de 500 W, un práctico accesorio con un cuidado diseño en tonos pastel que hoy puedes llevarte por solo 17,99 euros.

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Si llegara a agotarse este dispositivo en Lidl, en Amazon tienes una alternativa de marca reconocida. Se trata del espumador Jata JECL5501, que tiene una potencia de 500 W y también espuma leche fría y caliente. Su precio es de 28,99 euros.

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Podrás crear espuma de leche fría y caliente

Este modelo destaca por su versatilidad a la hora de preparar diferentes tipos de bebidas. Cuenta con cuatro funciones integradas que permiten crear espuma de leche caliente y fría, así como calentar leche sin espumar, ideal para preparar desde un cappuccino o un latte macchiato hasta un chocolate a la taza cremoso.

Funciona mediante un sencillo panel de control con luz indicadora y dispone de un recipiente de acero inoxidable con revestimiento antiadherente de la marca ILAG, lo que facilita enormemente su limpieza tras cada uso.

Además de su atractiva estética retro en tonos pastel (rosa, verde y también en negro), que encaja a la perfección en cualquier cocina, integra un sistema de apagado automático de seguridad para evitar sobrecalentamientos y un cable recogible en la base.

⚡ EN RESUMEN: espumador de leche silvercrest en lidl ✅ LO MEJOR Versatilidad de uso: prepara espuma tanto en caliente como en frío y permite calentar leche para diferentes bebidas.

prepara espuma tanto en caliente como en frío y permite calentar leche para diferentes bebidas. Diseño y fácil limpieza: estética cuidada en tonos pastel y recipiente antiadherente muy sencillo de lavar. ❌ LO PEOR Capacidad ajustada... Pensado para preparar una o dos tazas por tanda, por lo que puede quedarse corto para familias numerosas. 💡 CÓMPRALO SI... Tienes una cafetera de cápsulas, italiana o de goteo y quieres añadir espuma cremosa a tus bebidas. ⛔ NO LO COMPRES SI... Tu cafetera ya integra un sistema avanzado de espuma de leche (depósito o tubo de vapor), ya que no le sacarás partido.

Otras opciones a tener en cuenta

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Imágenes | Webedia y Silvercrest (Lidl)

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