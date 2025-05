Hoy en Fnac podemos encontrar un gran pack de la Nintendo Switch (estándar y Lite) que incluye un videojuego de regalo

Aunque quedan muy pocos días para que se lance la Nintendo Switch 2, seguimos encontrando algunas ofertas y packs de la Nintendo Switch. Actualmente una de las mejores promociones la tenemos en Fnac, ya que la tienda tiene un pack con el que podemos llevarnos de regalo el videojuego 'Luigi's Mansion 2 HD'. Además, se puede comprar la consola en dos versiones:

Nintendo Switch + videojuego por 299,99 euros.

+ videojuego por 299,99 euros. Nintendo Switch Lite + videojuego por 219,99 euros.

Nintendo Switch + Luigi's Mansion 2 HD PVP en Fnac — 299,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Un buen pack que incluye un videojuego de regalo

La Nintendo Switch tiene un catálogo excelente, por lo que es una consola ideal para los que aún no la tengan y hayan decidido esperar a que la Nintendo Switch 2 baje de precio en algún momento (o se encuentre con otros packs). Además, este pack es ideal para dar los primeros pasos con la consola, ya que hablamos de que incluye el 'Luigi's Mansion 2 HD', un excelente título de la subsaga Super Mario.

La Nintendo Switch estándar es la versión editada que se lanzó a las tiendas en 2019 y que sustituía a la versión anterior lanzada en 2017. Incluye el dock para jugar en el televisor o en un monitor y viene con Joy-Con extraíbles para poder jugar en modo portátil o con el accesorio que se puede utilizar como mando al conectarle los Joy-Con.

Por otro lado, la Nintendo Switch Lite es la consola de Nintendo que tiene un formato más portátil. El tamaño no varía demasiado con respecto a la consola estándar, pero cabe mencionar que no incluye dock (no es compatible), ni tampoco viene con Joy-Con extraíbles, aunque se pueden utilizar para jugar a determinados videojuegos.

