Hoy en Carrefour (y a precio de liquidación) una tele MiniLED de LG con 75 pulgadas ideal para salones grandes

Carrefour sigue agregando ofertas interesantes en televisores este mes de septiembre. En esta ocasión, vamos con una tele de 75 pulgadas que es ideal si tienes un salón grande, pero no quieres gastar demasiado. Se trata de la LG 75QNED7EB3A, disponible ahora mismo por 699 euros. Y, si quieres, puedes llevarte una barra de sonido LG DS30A por 99 euros más (su precio es 199 euros). Por lo que tendrías el pack completo por 798 euros si así lo prefieres.

Smart TV QNED 75" (190,5 cm) LG 75QNED7EB3A con IA, 4K MiniLED, 60 Hz, Procesador Inteligente a7 AI Processor 4K Gen9, Dolby Digital Plus, AI Sound Pro PVP en Carrefour — 699,00 € LG — 899,01 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un televisor económico y con 75 pulgadas

Hace algunos años, comprar una tele de más de 65 pulgadas implicaba gastar una fortuna. Hoy en día tenemos la posibilidad de llevarnos a casa algo que se vea bien y que, además, no implique necesariamente un desembolso enorme. Es cierto que el PVP de este televisor es de 1.099 euros, pero la oferta de Carrefour nos la deja a un precio mucho más goloso gracias al descuento de 400 euros.

Este televisor de LG utiliza retroiluminación MiniLED. Esta tecnología supone una mejora considerable con respecto a las teles LED convencionales, lo que en la práctica se traduce en un mejor control de la iluminación (lo que reduce mucho el blooming) y un nivel de brillo más alto. Esto último es especialmente interesante si en tu salón entra mucha luz por las ventanas, puesto que es ideal para combatir los reflejos.

Además de esto, también utiliza la tecnología QNED de LG, por lo que podemos esperar una buena representación de colores en pantalla. Su sistema operativo es WebOS que, además, es compatible con AirPlay y Google Cast, por lo que podremos enviarle fácilmente contenido desde el móvil. Lo que sí que hay que tener en cuenta es que su tasa de refresco es de 60 Hz, por lo que no es un televisor muy orientado al gaming.

⚡ EN RESUMEN: oferta del iPhone 14 hoy ✅ LO MEJOR Buen precio para 75 pulgadas: Si tenemos en cuenta que es un televisor de 75 pulgadas, lo cierto es que es un precio bastante ajustado.

Si tenemos en cuenta que es un televisor de 75 pulgadas, lo cierto es que es un precio bastante ajustado. Retroiluminación MiniLED y tecnología QNED: Podemos esperar de este LG un buen control de la iluminación y representación de color realista, por lo que es ideal para ver cine o series. ❌ LO PEOR Se queda en 60 Hz: Su tasa de refresco se queda en 60 Hz, por lo que no es un televisor que nos permita utilizar los modos de 120 fps que tienen consolas como PlayStation 5.

Su tasa de refresco se queda en 60 Hz, por lo que no es un televisor que nos permita utilizar los modos de 120 fps que tienen consolas como PlayStation 5. Su sonido no destaca: El sonido, que es de 20 W de potencia dividido en dos altavoces, se queda un poco corto. Podemos compensar esto si emparejamos la barra de sonido de la oferta de Carrefour. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un televisor de 75 pulgadas y quieres un modelo que, además de tener un precio ajustado, tenga un nivel de brillo alto para combatir posibles reflejos. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres otra opción que, aunque sea un poco más cara, utilice otra tecnología de panel o cuenta con 120 Hz.

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Imágenes | Carrefour, LG

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