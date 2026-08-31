Hoy en Amazon, este Kindle Paperwhite cae cerca de su mínimo histórico. Lo hace tras subir casi 50 euros su PVP

Este 2026 no está siendo un buen año para comprar prácticamente nada electrónico. Sobre todo, aquello que integre memoria RAM o almacenamiento. El motivo no es otro que la crisis de stock y precios en estos componentes, derivados del auge de la IA. Algo que se deja ver en las recientes subidas del PVP de sus dispositivos y equipos por parte de fabricantes tan conocidos como Apple, Sony, Microsoft o Amazon.

En este sentido, esta última ha sido una de las últimas compañías en sumarse a la subida del precio oficial de su catálogo de dispositivos. Lo que ha afectado, entre otras, a la familia de lectores Kindle: por ejemplo, el modelo Paperwhite, que costaba 169 euros, ahora sale por 209,99 euros. Sin embargo, ahora mismo protagoniza una oferta que lo deja por unos 139,67 euros que resultan difíciles de dejar escapar viendo el panorama actual.

Rebajado el modelo en color rosa con 16 GB de capacidad

Desde hace apenas unos días, comprar cualquiera de los modelos de Kindle disponibles en Amazon es más caro. Y ahora, más que nunca, esperarnos a que protagonicen alguna buena oferta es aún más vital si queremos pagar lo mínimo posible por ellos. Este Paperwhite rebajado, sin alcanzar su mejor precio hasta la fecha, sí se le acerca bastante y sale por unos 70 euros menos respecto al nuevo PVP.

Se trata del modelo en color rosa del Paperwhite "básico" (no del Paperwhite Signature Edition) en versión con publicidad. Probablemente, el Kindle más equilibrado de toda la familia, con una genial relación entre coste, pantalla, almacenamiento y demás especificaciones.

Cuenta con un panel a 300 ppp con pantalla iluminada de 7 pulgadas, 16 GB donde almacenar cientos de libros y una autonomía que da para semanas de uso con una sola carga. Todo ello, con pasos de página que, según la propia Amazon, prometen ser un 25% más rápido respecto a generaciones anteriores. Y con certificación IPX8 que soporta inmersión en agua dulce de hasta dos metros y 60 minutos. Ideal, por tanto, para leer en la piscina, la playa o el baño con tranquilidad.

⚡ EN RESUMEN: oferta kindle paperwhite ✅ LO MEJOR Su precio que, aunque alejado de sus mejores ofertas, es más bajo que su nuevo PVP

que, aunque alejado de sus mejores ofertas, es más bajo que su nuevo PVP El más equilibrado de la familia Kindle, con pantalla con luz de 7 pulgadas ❌ LO PEOR Ha subido de precio oficialmente y, salvo que encuentres ofertas como esta, hay que pagar más por él que antes

y, salvo que encuentres ofertas como esta, hay que pagar más por él que antes Es la versión con publicidad, aunque no es demasiado molesta 💡 CÓMPRALO SI... querías un Kindle a buen precio y su reciente subida ha trastocado tus planes ⛔ NO LO COMPRES SI... no necesitas sus funciones extra. En ese caso, el Kindle básico es la opción más económica

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