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Si hay un televisor que compraría ahora mismo, es el que tiene MediaMarkt de oferta (pero solo hoy)

Una smart TV todoterreno con tecnología de panel OLED y una pantalla que se ve de escándalo

Lg Oled C5
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alberto-garcia

Alberto García

Editor - Xataka Selección
alberto-garcia

Alberto García

Editor - Xataka Selección
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2402 publicaciones de Alberto García

¿Qué televisor comprar en función de su relación calidad-precio? Pues nosotros tenemos claro que hay algunos modelos especialmente interesantes, pero el ganador de todos ellos es el LG OLED C5. Es un televisor bastante bueno que suele encontrarse de oferta. Hoy, por ejemplo, está rebajado en MediaMarkt por 899 euros. Pero solo hoy, porque está rebajado en la sección de Ofertas del Día.

LG OLED C5 (55 pulgadas)

LG OLED C5 (55 pulgadas)

PVP en MediaMarkt — 899,00 Amazon — 939,00 PcComponentes — 979,00
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un televisor con una muy buena relación calidad-precio

Lg Oled C5 Mediamarkt

El LG OLED C5 es el televisor que más recomendamos por su relación calidad-precio. Lo hacemos porque incorpora una pantalla con tecnología de panel OLED que se ve excepcionalmente bien. Es, por lo tanto, una smart TV perfecta para consumir contenido de cine y series, ya que cuenta con una profundidad en los colores muy buena.

Pero también es un televisor interesante para gaming. Esto es porque su panel ofrece una tasa de refresco de hasta 144 Hz (a través de VRR) e incorpora un puerto HDMI 2.1, permitiendo de esta forma exprimir al máximo las características de las consolas más actuales. 

Además, cabe añadir que el televisor viene en este caso con una pantalla de 55 pulgadas, es compatible con Dolby Vision e incorpora un sistema de altavoces que ofrece una potencia de 40W. También es importante mencionar que dichos altavoces son compatibles con Dolby Atmos, ofreciendo de esta forma una experiencia de audio mucho más envolvente.

⚡ EN RESUMEN: oferta del lg oled c5 hoy

 LO MEJOR

  • Su pantalla: se disfruta muchísimo consumiendo contenido de cine y series, pero también de gaming, sobre todo si son videojuegos cinematográficos.
  • Su precio: aunque hemos visto este televisor más barato, es de los mejores precios que ha tenido hasta la fecha.

❌ LO PEOR

  • No tiene tratamiento antirreflejos: si tu idea es colocar el televisor frente a una ventana, los reflejos serán una molestia.

💡 CÓMPRALO SI... Buscas un buen televisor OLED para ver contenido de cine o jugar a videojuegos, sobre todo si no quieres gastarte más de 900 / 1.000 euros.

⛔ NO LO COMPRES SI... Vas a colocar el televisor frente a una ventana. En ese caso, conviene prestar atención al Samsung S93F, que suele encontrarse a un precio más o menos similar que el del televisor LG.
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Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Laura López, LG

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