Hay un dispositivo que es perfecto para las picaduras de mosquitos. Es barato y te lo puedes llevar a donde quieras

Durante el verano puede que por la noche nos "susurre" algún que otro mosquito, y si no lo espantamos puede que nos llegue a picar. Para estas situaciones hay un dispositivo que nos puede venir de perlas. Se trata del Beurer BR 90 que puedes encontrar en Amazon por un precio de 24,99 euros.

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Un dispositivo para aliviar las picaduras de mosquitos

El Beurer BR 90 es un dispositivo que sirve para las picaduras y mordeduras de insectos. Su funcionamiento se resume en que es capaz de emitir calor para aliviar el picor, evitando de esta forma que nos rasquemos y que podamos hacernos alguna herida. Por supuesto, también es capaz de disminuir la hinchazón.

Incorpora una pequeña luz para que podamos utilizar el dispositivo en cualquier lugar, independientemente de si es de día o de noche. También viene con dos modos de funcionamiento para regular el calor del dispositivo, algo que es ideal para personas con piel sensible.

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Respecto a su funcionamiento, el Beurer BR 90 funciona mediante pilas AAA y tiene una autonomía aproximada de 300 usos. Cabe mencionar que funciona con calor (sin químicos) y es tan compacto y ligero que se puede llevar a cualquier lugar de forma cómoda.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Beurer BR 90 hoy ✅ LO MEJOR Sus modos de funcionamiento : ideal para personas con pieles sensibles.

: ideal para personas con pieles sensibles. Su linterna, lo que permite que se pueda utilizar en cualquier lugar. ❌ LO PEOR Hay que utilizarlo con cierta frecuencia: no basta con aplicarlo una vez y ya está, sino con cierta frecuencia que varía dependiendo de cada persona. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres tener a mano un dispositivo que te permita aliviar las picaduras de mosquitos o insectos. ⛔ NO LO COMPRES SI... Lo quieres utilizar en niños, los clientes de Amazon suelen mencionar que el calor es molesto para ellos.

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Imágenes | National Institute of Allergy and Infectious Diseases en Unsplash, Beurer

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