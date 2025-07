Hace varios meses le compré este eReader a mi padre. Es barato, muy bueno y no es un Kindle

Tras muchos años utilizando un eReader bastante antiguo, hace varios meses mi padre me comentó que estaba buscando un nuevo modelo porque el que tenía ya no se encendía. Me pidió que le buscase algún modelo económico, pero que evidentemente fuese de buena calidad. Yo, que utilizo el Kobo Clara 2E, le recomendé centrarse en esa misma marca y no tanto en Kindle, y finalmente acabé comprándole uno muy similar —de hecho, podría decirse que es el mismo modelo que tengo yo, pero renovado—: el Kobo Clara BW, que ahora está de oferta en Amazon por 129 euros, el mismo precio que tenía cuando lo compré.

Un eReader ideal para comenzar a leer en digital

El Kobo Clara BW es un eReader que básicamente ofrece lo mismo que el Kobo Clara Colour. La mayor diferencia es que el primero viene con una pantalla en blanco y negro y no en color, un punto útil si no buscamos leer cómics o novelas gráficas —además, por el tamaño de la pantalla, no es tan recomendable leer este tipo de libros—.

El eReader de Kobo monta una pantalla con tinta electrónica de seis pulgadas y viene con ComfortLigth Pro, una tecnología de brillo en pantalla que funciona a las mil maravillas y que se puede regular como queramos, además de evitar la luz azul o cambiar la temperatura del color. Dispone de un modo oscuro (a mí personalmente no me entusiasma) y ofrece la posibilidad de reproducir audiolibros conectando unos auriculares al eReader.

También es resistente al agua (un punto interesante de cara a llevarlo a la piscina o a la playa), ofrece un buen rendimiento tanto a la hora de pasar las páginas como de cara a navegar por el menú, su batería tiene una autonomía de varias semanas (hasta 53 días según la marca) y cuenta con su propia tienda de libros, aunque desde un ordenador se le pueden añadir los que ya tengamos. Además, es capaz de leer un gran surtido de formatos.

