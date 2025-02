Hace varias generaciones me compré uno de los auriculares Bluetooth más baratos de Xiaomi. Volvería a repetir con esta generación

Hace un años me compré los Redmi Buds 4 Lite de Xiaomi y me sorprendió que, por los 20 euros que me costaron, tenían una buenísima calidad, sobre todo en lo que concierne a la construcción tanto de los auriculares como del estuche —en especial su bisagra—. Ahora volvería a repetir con la nueva generación, pero esta vez cambiando la línea de modelos para comprar los Xiaomi Redmi Buds 6 Play, que son los auriculares Bluetooth más vendidos de Amazon y cuestan tan sólo 14,49 euros. Eso sí, en color blanco están incluso más baratos.

Cómodos, con mucha autonomía y con un preciazo

Más allá de la calidad de sonido, que también es importante, lo que siempre busco a la hora de elegir unos auriculares Bluetooth es la comodidad, la autonomía y, por supuesto, el precio. En este caso, los Xiaomi Redmi Buds 6 Play lo bordan. La construcción para el precio que tienen es muy buena, montan drivers dinámicos de 10 mm e incluso cuentan con certificación IPX4 con resistencia al agua.

Si hablamos de la autonomía, los auriculares de Xiaomi vienen con 600 mAh en el estuche y con 57 mAh en cada uno de los auriculares, y esto nos da una autonomía de hasta 7,5 horas de uso únicamente contando los auriculares y de hasta 36 horas de uso si también contamos con el estuche de carga. Por poner un ejemplo, ofrecen casi el doble de autonomía que los Redmi Buds 4 Lite, que salieron hace unos años y que actualmente tienen un precio mayor.

Además de ello, los auriculares son cómodos, cuentan con controles táctiles en los auriculares y disponen tanto de conectividad Bluetooth 5.4 como de Google Fast Pair, por lo que podemos emparejarlos de forma cómoda y sencilla. Por otro lado, disponen de carga rápida (en 10 minutos ofrecen una autonomía de hasta 3 horas de uso), vienen con reducción de ruido en llamadas por IA y son compatibles con la app de Xiaomi Earbuds.

