Hace un año decidí comprar los auriculares más baratos de Xiaomi. Por 15 euros, no he encontrado mejores alternativas

No suelo gastarme demasiado dinero en auriculares Bluetooth, sobre todo si los quiero utilizar de forma puntual o si no busco la mejor cancelación de ruido y la mejor calidad de audio. Esto me llevó a comprarme hace un año los Xiaomi Redmi Buds 4 Lite, unos auriculares muy baratos que sorprenden por la relación calidad precio. Ahora se pueden encontrar por sólo 14,99 euros en la tienda oficial.

Buenos, bonitos y baratos

Los Xiaomi Redmi Buds 4 Lite los utilizo prácticamente a diario, pero para unos momentos concretos en los que no quiero, o no necesito, tener cancelación activa de ruido o una calidad de audio excelente. Son auriculares Bluetooth baratos: no vamos a tener lo mejor de lo mejor, pero sí que pueden ser una opción de compra de lo más interesante si buscamos algo económico que ofrezca una buena calidad.

Después de un año utilizándolos, los he ido compaginando con los Redmi Buds 3 Pro, que evidentemente son de mejor calidad y que generalmente he llegado a utilizar con más frecuencia cuando he salido de casa; por ejemplo, en viajes o para determinadas reuniones de trabajo en las que me encontraba de viaje.

Para todo lo demás, he utilizado los Redmi Buds 4 Lite porque tienen casi todo lo que busco en unos auriculares. No cuentan con gomas de silicona, por lo que no te mantiene del todo inmerso en el contenido que estés reproduciendo, tienen una buena autonomía —tanto en auriculares como en el estuche— y ofrecen una muy buena potencia de audio. No suelo tener el volumen al máximo, sino más bien a la mitad, y la potencia es altísima.

Por otro lado, con otros auriculares he llegado a tener problemas con las bisagras de los estuches de carga porque, generalmente, suelen ser de baja calidad. Los Redmi Buds 4 Lite sorprenden precisamente porque la calidad de esta bisagra es muy buena. Ya llevo más de un año utilizándolos casi a diario y la bisagra sigue funcionando prácticamente como el primer día.

