Nunca me gastaría mucho dinero en unos auriculares Bluetooth. La razón es que existe este modelo de Xiaomi

Desde hace años he ido renovando mis auriculares Bluetooth, pero nunca me he gastado más de 50 euros. La razón principal es que no soy demasiado exigente y Xiaomi tiene en su gama Redmi todo lo que busco. Tras utilizar durante un tiempo los Xiaomi Redmi Buds 3 Pro, ahora es el mejor momento para dar el salto a la generación de los Redmi Buds 5 Pro, ya que han bajado hasta los 39,99 euros y se quedan por sólo 15 euros más que los Redmi Buds 4 Pro, que ahora cuestan 24,99 euros.

Unos auriculares Bluetooth buenos, bonitos y baratos

Los Xiaomi Redmi Buds 5 Pro son unos auriculares Bluetooth que cuentan con características que rara vez se suelen ver en su actual rango de precio. El diseño, tanto de los auriculares como del estuche, no se diferencia demasiado con respecto la anterior generación, manteniendo, por supuesto, la ergonomía con la que tanto se caracteriza la gama Pro de los Redmi Buds.

Por supuesto, estos auriculares Bluetooth de Xiaomi cuentan con cancelación activa de ruido y se puede personalizar sin necesidad de tener una app instalada siempre y cuando tengamos un móvil de la misma marca —puede ser Xiaomi, Redmi o POCO—. Además, dispone de modos de transparencia, normal y cancelación activa de ruido para adaptar los auriculares dependiendo del entorno en el que nos encontremos.

Por otro lado, los auriculares integran diafragmas de graves de 11 mm construidos en titanio, ofreciendo de esta forma una buenísima calidad de audio. Y la batería ofrece una autonomía similar con respecto a la anterior generación, ya que los auriculares por separado ofrecen hasta 10 horas de uso y si contamos con el estuche de carga la autonomía sube hasta las 38 horas.

