Guía de compra de regalos tecnológicos para el día de la madre: 45 ideas y detalles por menos de 50 euros

Hacer un regalo a alguien tan importante como una madre no es tarea sencilla. Si buscas un regalo para el día de la madre con un punto tecnológico y además tienes un presupuesto limitado, en guía de compra de regalos de tecnología por menos de 50 euros te ofrecemos algunas propuestas interesantes

Accesorios para smartphones

Aunque es difícil encontrar smartphones en este rango de precios, un accesorio para este dispositivo tan usado y necesario para la mayoría es una buena idea.

Skin AirPods

Si tiene unos AirPods (primera o segunda generación), este detalle le permitirá proteger y personalizar su carcasa. Es una funda de silicona con anilla para no perderlos. Por 8,99 euros.

AirPods Case Cover Protective, Silicone Funda Skin Case Protectora para Apple Airpods (Azul) Hoy en Amazon por 8,99€

Soporte Bestand

Si le gusta la tecnología y los productos de la manzana, este soporte de Bestand (23,12 euros) le permitirá cargarlos a la vez de forma organizada. Con un diseño robusto que permite cargar al mismo tiempo iPhone, reloj y Airpods.

Bestand Soporte [3 en 1] Apple iWatch Estante para, Punto cargador para Airpods, Apple Watch para iPhoneX/8Plus/8/ 7/ 6s Plus, iPad en Gris Hoy en Amazon por 23,12€

Batería externa POWERADD

Las baterías externas siempre vienen bien si somos usuarios intensivos del teléfono, pero esta tiene la particularidad de contar con salidas USB-C, USB de alta velocidad y un pad de carga inalámbrico, de forma que pueda cargar su teléfono simplemente apoyándolo sobre la batería, siempre que sea compatible con el estándar Qi. En Amazon por 23,99 euros

POWERADD Cargador Inalámbrico Power Bank 10000mAh Batería Externa Dos Maneras de Entrada para iPhoneX iPhone8 iPhone XS iPhone XS MAX iPhone XR Samsung Galaxy S8/Note 8 Hoy en Amazon por 23,99€

Archos Senior Phone

Una opción si tu madre no está muy metida en el mundo de la tecnología y necesita un teléfono simplemente para llamar es el Archos Senior Phone.

Con un diseño ligero y compacto, cuenta con aplicaciones básicas como una calculadora, la radio, la agenda, el calendario o la de llamada de emergencia. Para que cargarlo sea más fácil, dispone de una base sobre la que dejarlo para que se recargue. Por 32,59 euros.

Archos Senior Phone 92g Negro Teléfono para Personas Mayores - Teléfono móvil (Barra, SIM Doble, Bluetooth, 1000 mAh, Negro) Hoy en Amazon por 32,59€

Pioneer SE-MS5T-T

Si le gusta la música, una buena opción pueden ser unos cascos como los Pioneer SE-MS5T-T (42,45 euros), con un diseño premium que simula cuero y metal, audio Hi-Res y micrófono. Disponibles en varios colores.

Pioneer SE-MS5T-T - Auriculares de tipo diadema (HiRes, power bass, micrófono, control de Smartphone), colo Marrón Hoy en Amazon por 42,45€

Airdots Youth

Si prefiere el minimalismo y la ausencia de cables, los Airdots Youth (44,43 euros) son unos auriculares sencillos que recuerdan bastante a los AirPods en diseño y funciones: con conectividad Bluetooth 5.0, zona táctil y estuche de carga.

Cargador inalámbrico Belkin Boost Up 10 W

Otro detalle si tiene un teléfono compatible es el cargador inalámbrico Belkin Boost Up, un modelo compacto, con diseño minimalista y adaptador de corriente incluido que proporciona 10W, lo que permite cargar tanto iPhone como smartphones Android que empleen el estándar Qi. Por 45 euros en Amazon.

Belkin Boost Up Bold 10 W - Cargador inalámbrico para iPhone XS, XS MAX, XR/Samsung Galaxy S9, S9+, Note9 y Dispositivos LG, Sony, Compatible con el Estuche de Carga inalámbrica para AirPods, Blanco Hoy en Amazon por 45,00€

Altavoz inalámbrico Tronsmart

El altavoz inalámbrico Tronsmart (47,99 euros) es uno de los modelos más potentes dentro de este rango de precio. Con una RMS de 40W, ofrece 15 horas de reproducción y tiene conectividad Bluetooth y NFC, así como ranura para tarjetas y toma jack. Un altavoz con un diseño robusto y salida potente para escuchar música.

Tronsmart Mega Altavoz Bluetooth, Sonido Digital 3D, Panel Táctil, 40W Altavoz inalámbrico Portátil con TWS & NFC, 15H de Reproducción Continua y Manos Libres para Fiesta, Hogar, Playa, Viajes - Negro Hoy en Amazon por 47,99€

Informática y electrónica

Tampoco podemos permitirnos un ordenador, pero ciertos periféricos y accesorios muy útiles e interesantes sí que se encuentran dentro de este rango de precios.

Correa XCool Apple Watch

Si tiene un Apple Watch, una correa puede ser un regalo interesante para cambiar el estilo de su reloj inteligente. Esta de XCool (14,90 euros) está disponible en varios formatos y colores y cuenta con la particularidad de dar dos vueltas, como la de Hermés original, pero mucho más asequible.

XCool para Correa Apple Watch 38mm 40mm, Cuero Naranja Azul Double Tour para Hombres Mujer para iwatch Serie 4 Serie 3 Serie 2 Serie 1 Hoy en Amazon por 14,90€

Teclado y ratón inalámbricos Logitech

Un pack de teclado y ratón inalámbricos con un diseño compacto y robusto para usar con una Smart TV, una Raspberry Pi o un ordenador. Muy buena relación calidad precio. Por 18,90 euros.

Logitech MK220 - Pack de teclado y ratón inalámbrico con USB, negro - QWERTY Español Hoy en Amazon por 18,90€

Tile mate

Un accesorio electrónico sencillo pero muy útil: el Tile Mate (24,99 euros) se fija en el llavero y permite saber en todo momento dónde se encuentra a través de la app, de modo que tenga las llaves controladas en todo momento. Muy recomendable para madres despistadas.

Tile Mate con Pila reemplazable - Paquete de 1 - Nuevo Hoy en Amazon por 24,99€

Xiaomi Mi Band 3

Otro gadget sencillo para sumergirse en el mundo de los wearables es la Xiaomi Mi Band 3 (25,99 euros), una pulsera de actividad con buena relación calidad precio para que conozca datos sobre su rutina diaria como los pasos realizados, distancia o el sueño.

Xiaomi Mi Band 3 - Pulsera de actividad, Pantalla 0.78'' full OLED táctil, Notificaciones, Sumergible 50m, Mide calorías, pasos y sueño, Negro Hoy en Amazon por 24,73€

Mochila para portátil Case Logic

Esta mochila es la más usada por los editores de Xataka por su resistencia, comodidad y cantidad de bolsillos y está indicada para portátiles de hasta 14 pulgadas. Una opción ideal si tiene que trasladar su portátil al trabajo o de viaje. En Amazon por 29,45 euros.

Case Logic DLBP114G - Mochila para Ordenador portátil de hasta 14", Color Negro Hoy en Amazon por 29,45€

Botón smart Flic

Un gadget muy interesante para las madres más tecnológicos es Flic (33,99 euros), un botón que permite accionar rutinas que habremos diseñado previamente en la app instalada en el móvil (vale para iOS y Android). ¿Qué se puede hacer con él? Encontrar el teléfono, reproducir música, hacer fotos, ajustar luces, entre otras opciones.

Flic RTLF008 - Botón Inteligente inalámbrico Todo en uno, Color Turquesa Hoy en Amazon por €

Microsoft Modern Mobile

El Microsoft Modern Mobile (34,90 euros) es un ratón con diseño minimalista, ergonómico y compacto apto para ambidiestros. Funciona sin cables ni dongle, conectándose de forma inalámbrica mediante Bluetooth. Con autonomía de 12 meses.

Scroll BOT

Un regalo para las madres más tech o para montarlo tú y regalárselo. El Scroll BOT (41 euros) es un proyecto DIY que emplea una Raspberri Pi Zero para mostrar animaciones o información como el clima o su timeline de Twitter. Viene con todo lo necesario para hacerlo funcional.

Scroll BOT - Kit de Proyecto para la Raspberry Pi Zero W Hoy en Amazon por 41,00€

Impresora multifunción HP

No es un regalo tierno, pero una impresora multifunción es muy útil en el día a día para imprimir, escanear y fotocopiar. La HP Deskjet 2630 ([42,18 euros]https://www.amazon.es/HP-Deskjet-2630-multifunci%C3%B3n-inal%C3%A1mbrica/dp/B07339ND52)), es un modelo compacto y versátil de tinta a color orientado a escenarios domésticos, con conectividad Wi-Fi para poder enviar a imprimir desde tabletas y smartphones

HP Deskjet 2630 – Impresora multifunción inalámbrica (Tinta, Wi-Fi, copiar, escanear, 600 x 300 PPP, Incluido 3 Meses de HP Instant Ink) Color Blanco y Azul Hoy en Amazon por 42,18€

Disco duro externo Maxtor

Un disco duro es un acierto para aquellas madres que almacenan gran cantidad de información; archivos, vídeos, fotos... Este modelo de la marca Maxtor tiene un tamaño de 1TB de capacidad, puerto USB 3.0 y software de copia de seguridad. Por 45,45 euros.

Maxtor STSHX-M101TCBM - Disco Duro Externo de 1 TB (2.5", HDD, USB 3.0/3.1), Color Negro Hoy en Amazon por 45,45€

Router 4G Huawei

Si trabaja en movilidad y necesita internet constantemente, un router 4G es una buena idea de regalo. Este modelo de Huawei (44 euros) es compacto, tiene una autonomía de 6 horas y permite la conexión de hasta 10 dispositivos. Con control parental y red de invitados.

Huawei E5573C – Wi-Fi móvil (150Mbps de Velocidad de Descarga, Wi-Fi Hotspot/Router de bajo Consumo energético, Ranura de Tarjeta SIM, hasta un máximo de 10 usuarios, 1 Usuario vía USB), Blanco Hoy en Amazon por 44,00€

Wacom One Small

Para aquellas madres creativas, la Wacom One Small (49,90 euros) es una tableta digitalizadora de pequeñas dimensiones pararetocar fotos al detalle, pintar, escribir a mano usando su boli y superficie.

Hogar

En esta horquilla de precios es posible dar con dispositivos y gadget para el hogar y la oficina muy interesantes y útiles, especialmente en la rama domótica.

Difusor aceites esenciales smart

Si le gusta ambientar la casa con aromas, este difusor aceites esenciales smart dispone de conectividad Bluetooth, de modo que además de programarlo, también pueda activarlo a distancia. Disponible en 7 colores.

Humidificador Aromaterapia Ultrasónico con Control Remoto, AIMIUVEI Difusor de Aceites Esenciales 300ml,Difusor Aroma de Vapor Frío con 7 Colores de LED y 2 Opciones de Niebla para Bebé Yoga Oficina Hoy en Amazon por €

Altavoz para la ducha Victising

Un gadget sencillo para escuchar música o la radio mientras está en la ducha o en el baño, pudiendo cambiar de emisora sin necesidad de salir del agua. Está disponible en varios colores, es compacto e impermeable. Con autonomía de hasta 10 horas.

VicTsing Altavoz Bluetooth Ducha Impermeable, Radio FM y Pantalla LCD Digital, Manos Libres y micrófono para iPhone 7/6s 6, Samsung Galaxy y Otros teléfonos Inteligentes. Hoy en Amazon por €

Báscula inteligente Xiaomi

Si le gusta cuidarse, la Xiaomi Mi Scale 2, es una báscula inteligente capaz de medir 10 parámetros corporales entre los que se incluyen el peso, masa muscular, masa ósea, metabolismo basal, IMC, cantidad de agua, grasa visceral, porcentaje de grasa..., que podrá ver desde la app, además de controlar su evolución. Por 27,70 euros en Powerplanetonline.

Enchufe inteligente TP-Link HS110

Este enchufe inteligente de Tp-Link (27,99 euros) permite encender y apagar aparatos desde el móvil o mediante los asistentes de voz Google Assistant y Alexa. Además, monitoriza la energía y ofrece el modo "fuera de casa", que enciende y apaga para disuadir a potenciales ladrones.

TP-Link HS110 - Enchufe inteligente inalámbrico con monitorización de energía, controle sus dispositivos desde cualquier lugar, funciona con Amazon Alexa, Google Home e IFTTT Hoy en Amazon por 27,99€

Cepillo de dientes inteligente Xiaomi

Un clásico para la higiene dental pero actualizado: este cepillo de dientes eléctrico de Xiaomi (27,99 euros) vibra hasta 31.000 veces por minuto para eliminar restos de suciedad y cuenta con una app para descubrir cómo de bien (o de mal) se lava los dientes.

Xiaomi – 6970244529329 – Mi cepillo de dientes eléctrico/conectada blanca con tecnología sónico Hoy en Amazon por 27,99€

Fire TV Stick

Si eres cliente de Amazon Prime, el Fire TV Stick de Amazon te cuesta 29,99 euros, la mitad su precio. Este compacto gadget se conecta a un TV a través del HDMI permitiéndonos acceder a contenido en streaming. Aquí puedes leer la review de Xataka).

Fire TV Stick | Basic Edition Hoy en Amazon por 29,99€

Bombillas inteligentes Philips Hue

Domotizar nuestro hogar es un proceso que ofrece muchas posibilidades, pero una de las más sencillas y prácticas actualmente son las bombillas inteligentes. Hay muchas marcas, pero por su calidad, versatilidad y posibilidades, las Philips Hue son una de las mejores opciones.

Estas bombillas inteligentes requieren de un hub central para controlarlas desde el móvil (no incluido) o el altavoz Echo Plus, por lo que si no dispone de ellos, no podrá usarlas. Son compatibles con Apple Homekit, Google Home y Alexa y cuestan 29,99 euros.

Philips Hue White - Bombilla LED Individual + Interruptor Inalámbrico, 9.5 W, E27, Iluminación conectada, Luz Blanca Cálida Regulable, Compatible con Amazon Alexa, Apple Homekit y Google Assistant Hoy en Amazon por 29,90€

Google Chromecast 3

Usa solución sencilla para convertir una TV cualquiera en una smart TV es el Google Chromecast 3 (38 euros), de modo que podamos disfrutar de plataformas como Netflix o HBO, así como castear vídeos desde el smartphone simplemente conectándolo al televisor.

Xiaomi Mi Smart Kettle

Muy interesante para madrés amantes de las infusiones es esta hervidora inteligente de Xiaomi, la Xiaomi Mi Smart Kettle (39,99 euros), que tiene la particularidad de poder usarse a distancia mediante la aplicación. Tiene un volumen de 1,5 litros, mantiene la temperatura durante 12 horas y podemos controlar su temperatura.

Google Home Mini

Aunque su precio habitual se sale de presupuesto, en eBay podemos encontrar el altavoz inteligente más sencillo y compacto de Google por 42,99 euros. Lo bueno de este modelo es que es compacto y tiene la misma funcionalidad que su hermano mayor en cuanto al asistente de voz. Aquí puedes ver algunas de sus posibilidades.

Videojuegos

Con 50 euros o menos es difícil comprar una consola, pero sí que podemos comprar algunos videojuegos, accesorios, periféricos y mucho más para las madres más jugonas.

Lámpara Bloque de pregunta de Super Mario

Mario lleva más de 30 años con nosotros y somos muchas las que hemos crecido con el fontanero más famoso de todos los tiempos. Si es capaz de poner un elemento decorativo tan original como esta mini lámpara Bloque de pregunta (10,14 euros) oficial de Super Mario, aquí tienes un detalle bastante ajustado en cuanto a presupuesto.

Super Mario Lámpara Bloque de Pregunta, Multicolor Hoy en Amazon por 10,14€

Venom Twin Docking Station

Si en casa tenéis una Xbox y echáis partidas en familia, un accesorio muy útil y funcional es esta base de carga de Venom (18,99 euros), formada por dos baterías adicionales y una base compacta con luces LED para indicar el estado de la carga.

Venom - Twin Docking Station & Battery Packs Con Cubiertas (Xbox One) Hoy en Amazon por 18,99€

Base de carga Joy-Con Hori

Si tiene una Nintendo Switch, con esta base de carga de Hori (29,99 euros) con licencia oficial de Nintendo podrá cargar hasta 4 mandos mediante deslizamiento y con indicadores LED para informar del estado de la carga.

Hori - Multicargador Joy-Con (Nintendo Switch) Hoy en Amazon por 29,99€

Pack PlayLink PS4

El concepto Playlink de Sony aprovecha la consola y los smartphones para una nueva forma de jugar con familia y amigos. Este pack incluye los juegos Has Sido Tú, Singstar Celebration, Saber Es Poder e Intenciones Ocultas a muy buen precio.

Pack PlayLink: Has Sido Tú / Singstar Celebration / Saber Es Poder / Intenciones Ocultas Hoy en Amazon por 29,95€

Estación de carga Sony

Esta es la base de carga oficial de Sony e incluye la base, el adaptador de corriente y el cable, de modo que podáis cargar los mandos oficiales y tenerlos listos para jugar en familia o con amigos. Por 30,90 euros

Mando PS4 Hori

Una idea para jugar en familia si tenéis la Playstation 4 es este mando de Hori (44,90 euros) que, si bien no es el original (aunque tiene licencia de Sony), es una gran alternativa por diseño y calidad. Es inalámbrico, está disponible en varios colores y también en formato mini. Como el original, dispone de panel táctil y motores de vibración dual.

Hori - Mando Inalámbrico Onyx (PS4) Hoy en Amazon por 39,95€

Mando Xbox inalámbrico

Lo mismo pero si tenéis una Xbox en casa, si bien en este rango de precios sí que encontramos el original de Xbox (44,99 euros), un mando que destaca por la calidad y ergonomía que ofrece Microsoft. Además está disponible en varios colores y kits.

Microsoft - Xbox Wireless Controller Gamepad, Blanco (PC, Xbox One S) Hoy en Amazon por 44,99€

Nintendo NES Mini

Un regalo para las madres más nostálgicas. La Nintendo NES Mini (49,95 euros) que nos podemos permitir viene con un mando e incluye 30 juegos clásicos de la NES preinstalados.

Nintendo NES - Consola Classic Mini Hoy en Amazon por 49,95€

Cultura

Si le gusta la ciencia ficción, en esta sección encontrarás algunos de los juegos, libros y películas de ciencia ficción más interesantes de ciencia ficción de los últimos años, siempre y cuando estén dentro del presupuesto.

Star Wars Los últimos Jedi. Diccionario Visual

Si le gusta Star Wars (o si le gusta pero se pierde con tanto personaje), este diccionario visual contiene todos los personajes, localizaciones, tecnología y mucho más de Los Últimos Jedi. En Amazon por 18,94 euros.

Star Wars Los últimos Jedi. Diccionario Visual Hoy en Amazon por 18,94€

Matrix en 4K

Si dispone de una TV a la altura, podrá disfrutar de la icónica película de las hermanas Wachoski en 4K, con Blu-ray y en formato digital.

Matrix Blu-Ray Uhd [Blu-ray] Hoy en Amazon por 24,69€

'The Art Of Lord Of The Rings'

Por el 60 aniversario de 'El señor de los anillos' se lanzó este libro (en inglés) con casi 200 ilustraciones, dibujos y bocetos que J.R.R. Tolkien elaboró durante su largo proceso creativo. Una joya para los fans.

The Art Of Lord Of The Rings - 60th Anniversary Edition (60th Anniv Slipcase) Hoy en Amazon por 27,98€

'El mundo de hielo y fuego', de Elio M. García Jr. y Linda Antonsson

Con la última temporada de Juego de Tronos emitiéndose actualmente, 'El mundo de hielo y fuego' (28,50 euros) es una buena idea para las fans de la serie y las novelas. Se trata de un trabajo de recopilación de Elio M. García, Jr. y Linda Antonsson, con la colaboración del propio George R.R. Martin, que cuenta toda la historia del mundo de Hielo y Fuego desde sus inicios.

Mundo de hielo y fuego,El (rústica) (Gigamesh Ilustrado) Hoy en Amazon por 28,50€

Azul

Si le gustan los juegos de mesa, Azul (34,99 euros) es uno de los mejores títulos lanzados en los últimos tiempos. Ganador del Spiel des Jahres en 2018, este juego de tipo puzzle tiene una dinámica de lo más original: embellecer el palacio real de Evora por orden del rey portugués Manuel I elaborando una estrategia en torno a la cantidad y diseño.

Pack clásicos ciencia ficción

Un pack muy interesante para las aficionadas al cine de ciencia ficción con 5 clásicos del género en Blu-ray: 'Blade Runner', 'Mad Max' , 'Mars Attacks!', 'Matrix' y '2001, Una odisea en el espacio'. Es un pack de Francia, pero incluye el castellano entre los idiomas de audio y subtítulos.

Collection de 5 films science fiction Warner : Blade Runner + Mad Max : Fury Road + 2001 : l'odyssée de l'espace + Mars Attacks! + Matrix [Francia] [Blu-ray] Hoy en Amazon por 39,66€

Alien: El archivo

'Alien: El archivo' (47,35 euros) es una extensa y exhaustiva guía de la serie cinematográfica de terror. En la obra se recogen toda la información clave sobre la creación de las cuatro películas, desde las primeras ideas de guión hasta el montaje final. Con storyboards, arte conceptual, escenarios, el vestuario, las armas e ideas que surgieron.

ALIEN: EL ARCHIVO Hoy en Amazon por 47,45€

