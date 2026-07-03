Ni falta de stock, ni subidas de precio: la alternativa Lenovo a la Steam Deck acaba de desplomarse a mínimo histórico

Aunque Steam Deck ha sido el PC consolizado más popular durante bastante tiempo, no es buen momento para hacerse con una por dos motivos: no hay stock y, además, ha subido de precio. ¿Qué es lo más parecido que podemos comprar? Sin duda, la Lenovo Legion Go S: la tenemos disponible, con chip Z1 Extreme, por 649 euros en PcComponentes (también en MediaMarkt). Es la versión más económica, pero tienes otras dos opciones si buscas que tenga más memoria:

Con 16 GB de memoria RAM y 1 TB de almacenamiento: 699 euros (PVP de 729 euros).

Con 32 GB de memoria RAM y 1 TB de almacenamiento: 799 euros (PVP de 899,99 euros).

Una máquina portátil para jugar donde quieras

Estamos ante el precio mínimo para esta versión de la consola portátil de Lenovo. ¿Por qué decimos que es lo más parecido que podemos comprar? Porque esta máquina, al contrario que otras como la Asus ROG Xbox Ally X, viene con Steam OS instalado de serie. Este sistema operativo, basado en Linux, ofrece una experiencia de usuario muy cómoda.

Aunque hay una versión menos potente, esta Lenovo Legion Go S viene con el chip Z1 Extreme, que nos va a ofrecer un mejor rendimiento que la Steam Deck. Eso es algo que vamos a notar especialmente en los juegos más exigentes, aunque nunca viene mal en títulos indie más sencillos. La configuración de memoria va a depender de la versión que elijamos, pero todas tienen la suficiente como para que la máquina nos dure años a un buen nivel.

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Otro punto interesante de esta consola es su pantalla. Se trata de un panel IPS de 8 pulgadas que es táctil, tiene resolución 1.920 x 1.200 píxeles y 120 Hz. Esta no llega al nivel que ofrece una pantalla OLED como la que sí tiene la Lenovo Legion Go 2, aunque estamos hablando de una máquina que es bastante más barata.

⚡ EN RESUMEN: oferta de la lenovo legion go s ✅ LO MEJOR Precio mínimo: Es una precio genial para esta versión de la Lenovo Legion Go S, incluso si nos vamos a una de sus configuraciones con más memoria.

Es una precio genial para esta versión de la Lenovo Legion Go S, incluso si nos vamos a una de sus configuraciones con más memoria. Steam OS: El sistema operativo de Steam es una gozada a nivel de usuario, todo sin contar con que consume menos recursos que Windows. ❌ LO PEOR La pantalla no es OLED: Su panel IPS se ve muy bien, aunque no llega al nivel de lo que ofrecen las pantallas OLED.

Su panel IPS se ve muy bien, aunque no llega al nivel de lo que ofrecen las pantallas OLED. La autonomía de estas máquinas no es la mejor: Las consolas portátiles como esta no tienen una autonomía bestial, pero no es algo que no podamos solucionar con una buena powerbank. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas una consola portátil potente, con Steam OS y no quieres gastar 1.000 euros o más como cuestan otros modelos. ⛔ NO LO COMPRES SI... No te convence que utilice pantalla IPS o prefieres una opción todavía más potente como la Lenovo Legion Go 2.

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