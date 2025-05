Estoy cansado de las lámparas y flexos para utilizar en el escritorio. Esta luz de Xiaomi me parece una muy buena alternativa

El despacho donde trabajo tiene una luz de techo que consume mucha electricidad, por lo que desde hace un tiempo utilizo una lámpara inalámbrica (antes de eso utilizaba un flexo), pero no me convence por la poca luz que ofrece. Buscando algunas alternativas me he encontrado con la Xiaomi Magnetic Reading Light Bar, una curiosa barra de luz LED de escritorio —aunque se puede utilizar en casi cualquier lugar— que cuenta con ciertas particularidades y que en su tienda oficial tiene un precio de tan sólo 12,99 euros.

Incluye tres modos de intensidad y se puede regular el ángulo

¿Qué me ha interesado de la Xiaomi Magnetic Reading Light Bar? Básicamente dos cosas, aunque hay más: la primera es que se trata de una lámpara inalámbrica. Consta de dos partes, un soporte que se adhiere a la pared o a una superficie mediante una tira adhesiva y la propia barra de luz que se conecta al soporte magnéticamente.

La segunda es que se trata de una barra, por lo que es capaz de iluminar una mayor superficie. A ello debemos sumarle que cuenta con tres modos de iluminación: 10, 50 y 100% de intensidad. Además, al tratarse de una barra de luz inalámbrica, viene con una batería recargable por USB-C que dura aproximadamente unas cuatro horas y media con la máxima intensidad.

Por otro lado, la barra de luz de Xiaomi se puede ajustar en varios ángulos (±25°) para que se pueda configurar dependiendo de cómo necesitemos que ilumine el escritorio, favoreciendo así que la luz no nos llegue directamente a los ojos. Además, tal y como menciona la marca, la Xiaomi Magnetic Reading Light Bar está clasificada como grupo RGO, por ofrece una luz suave y agradable, reduciendo la fatiga ocular.

