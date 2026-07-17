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Este ventilador de Xiaomi cuesta ahora poco más de 40 euros: se puede controlar con el móvil y con Alexa

Un ventilador silencioso y que podrás utilizar tanto de pie como de sobremesa

Ventilador Xiaomi Mi Smart Fan 2 Lite
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Fran León

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Ante las olas de calor, si te preocupa tener que encender el aire acondicionado a todas horas y que la factura de la luz se desorbite, hay ventiladores muy interesantes en el mercado que te pueden ayudar a estar fresco en casa sin gastar tanto. Uno de ellos es este Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 Lite, que ahora te puedes llevar rebajado en AliExpress, por 40,74 euros aplicando el código 'VSES01' que hay disponible.

Ventilador de pie Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 Lite

Ventilador de pie Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 Lite

PVP en AliExpress (PVP con cupón) — 40,74 Leroy Merlin — 84,40
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Un ventilador silencioso, potente y con WiFi

Ventilador Xiaomi Mi Smart Stand Fan 2 Lite

Si este ventilador de Xiaomi destaca, no es solo por echar aire sino por cómo lo hace y cómo se controla. Con este modelo te podrás olvidar de los mandos a distancia que siempre se pierden entre los cojines del sofá. Gracias a su conectividad WiFi integrada, puedes vincularlo directamente con la app Mi Home o controlarlo con la voz a través de Google Assistant y Alexa.

De su diseño, se puede destacar su poste metálico desmontable, que permite transformarlo en cuestión de segundos de ventilador de pie para el salón a un ventilador de sobremesa compacto para tu escritorio o mesita de noche.

A diferencia de los modelos tradicionales de tres o cuatro aspas que golpean el aire de forma brusca, el sistema de siete aspas de este ventilador de Xiaomi recrea una brisa mucho más suave, homogénea y agradable.

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Si lo que buscas es un dispositivo de climatización que te permita dormir tranquilo de noche, este de Xiaomi, en su velocidad más baja, genera un ruido casi imperceptible (37 dB). Esto lo hace perfecto para dejarlo encendido toda la noche en el dormitorio sin que moleste lo más mínimo.

Por último, no se puede dejar de mencionar su motor de alta eficiencia que consume poquísima energía. Esto te permite tenerlo encendido durante horas sin notar apenas un aumento considerable de consumo en tu factura de la luz.

⚡ EN RESUMEN: oferta para ventilador xiaomi mi smart standing fan 2 lite hoy

 LO MEJOR

  • Relación calidad-precio imbatible: es muy difícil encontrar un ventilador de marca reconocida, con conectividad WiFi y este nivel de construcción, por un precio tan competitivo.
  • Diseño 2 en 1: la versatilidad de poder quitarle una sección del mástil para convertirlo en ventilador de mesa o de escritorio en segundos es un puntazo de diseño.

❌ LO PEOR

  • No tiene batería integrada... A diferencia de sus hermanos mayores de gama alta de Xiaomi, este modelo "Lite" necesita estar siempre enchufado a la corriente para funcionar.
  • Sin mando a distancia físico... Todo el control se delega en el móvil, los asistentes de voz o los botones físicos del propio aparato. Si no te llevas bien con la tecnología y no tienes el móvil a mano, puede resultar un poco incómodo.

💡 CÓMPRALO SI... Buscas un ventilador para dormir, su modo silencioso y la posibilidad de apagar los indicadores LED de estado desde la app lo hacen ideal para el dormitorio.

⛔ NO LO COMPRES SI... Eres poco tecnológico, ya que al carecer de mando a distancia tradicional, configurarlo con el WiFi y la app puede ser una barrera de entrada frustrante para perfiles que buscan la sencillez de "enchufar y listo".

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