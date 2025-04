Este es uno de los mejores packs que he visto nunca en la Nintendo Switch OLED. Videojuegos, fundas, suscripciones y mucho más

El Nintendo Direct fue redondo, la información que se compartió tras la retransmisión... no tanto. El precio de la consola y, sobre todo, de los videojuegos puede ser prohibitivo para muchas personas; tanto que hasta puede que hayan decidido no dar aún el salto (es mi caso, por ejemplo). Para esas personas, si aún no tienen la primera Nintendo Switch, este pack es de los mejores que hemos visto hasta el momento. Cuesta 349,95 euros; prácticamente lo mismo que la consola por sí sola, pero en este caso viene con muchísimo contenido.

Un pack de la Nintendo Switch con muchísimo contenido

Por un lado, el pack incluye la Nintendo Switch OLED con todo lo que ello conlleva: más allá de tener un aumento de la pantalla, un panel con tecnología OLED y un diseño de la misma consola ligeramente diferente, tenemos un dock renovado y una peana trasera mejor que la patilla de la versión V2.

Además de la consola, nos encontramos con dos videojuegos: 'Mario Kart 8 Deluxe', el videojuego de coches cuya nueva entrega se ha anunciado para la Nintendo Switch 2, y 'Mario and Rabbits Sparks of Hope', el videojuego de Ubisoft que combina las licencias de Super Mario con los Rabbits de Rayman.

Pero mucho ojo, porque eso no es todo. El pack también incluye 12 meses de Nintendo Switch Online (NSO), el servicio de suscripción de la consola que también estará disponible en su sucesora, una funda para la consola y una especie de lámpara con diseño pixel art de Super Mario. El pack no está nada mal para costar lo mismo (en realidad 99 céntimos más) que la consola por sí sola.

